Katılım Sağlık ek hizmetlerle poliçelerini güçlendiriyor

KATILIM Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, katılım esaslı sağlık sigortalarının derinleşmesine katkı sağladığı markaları Katılım Sağlık'ın 2021 yılında büyüyerek gelişmeye devam ettiğini belirtti. Pandeminin, sigorta sektörünü çok hızlı şekilde dönüştürdüğüne dikkat çeken Ayhan Sincek, "Türkiye'nin ilk faizsiz özel sağlık sigortasını sektörle buluşturan Katılım Sağlık olarak, sağlık ürünlerimizle birlikte pek çok avantajlı ek hizmet de sunuyoruz. Bu avantajlar, asistans şirketleri işbirliklerimiz sayesinde ambulanstan doktora, diyetisyenden psikoloğa kadar zengin bir yelpazede sıralanıyor. Dijitali merkeze alan alt yapımızla, uzman insan kaynağımızla ve yenilikçi yaklaşımımızla hayata dokunan her türlü sağlık ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Bunu yaparken sunduğumuz esnek seçeneklerle de; hem tam ihtiyaca uygun poliçenin oluşturulmasını sağlıyoruz hem de daha uygun fiyatlandırma imkanı veriyoruz" dedi. Katılım Emeklilik ve Katılım Sağlık sigortaları ile birlikte sunulan ek hizmetlerle ilgili bilgi veren Ayhan Sincek, şöyle devam etti: "Katılımcılarımız, aldığı sigorta ürününde mevcutsa 7/24 online doktor hizmetinden yararlanabiliyor ve her türlü tıbbi sorularıyla ilgili ücretsiz olarak online danışmanlık alabiliyor. Yine poliçesi dahilindeyse acil ambulans hizmetinden de hem sigortalımız hem de poliçe kapsamındaki aile üyeleri yararlanabiliyor. Acil durumlarda 7/24 doktorlu kara ambulansı hizmetinden yararlanan sigortalılarımızdan ilave ücret alınmıyor. Yurtdışı seyahat ürünü haricindeki tüm sağlık poliçelerinin kapsamında bulunanlar, acil durumlarda bu hizmetlerden yararlanabiliyor."