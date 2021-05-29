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Giriş Tarihi: 29.5.2021 12:35

yattı mı, ne zaman yatacak? Mayıs ayı KÇÖ ne zaman hesaplara ödenecek, son durum ne?

Kısa Çalışma Ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? Mayıs ayı KÇÖ ne zaman hesaplara ödenecek, son durum ne?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamasının ardından Mayıs ayı ödemeleri gündeme geldi. Pandemi sebebiyle vatandaşlara ekonomik açıdan destek olan bu ödenekten faydalanan milyonlarca vatandaş şimdilerde ödemenin yapılacağı o tarihi araştırmaya başladı. Konuya yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan ödenek süresinin uzatıldığını ifade etmişti. Son olarak Mayıs ayı KÇÖ ödeme tarihleri de belli oldu. Peki , ne zaman yatacak? Mayıs ayı KÇÖ ne zaman hesaplara ödenecek, son durum ne?

Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ödeme tarihleri için ay sonuna gelinmesiyle beraber araştırmalar da hız kazandı. Geçtiğimiz ayın ödemeleri 5 Nisan tarihinde gerçekleşirken Mayıs ayı ödemelerinin de yine bu tarihlerde gerçekleşmesi bekleniyor. Konuya yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak sorusu yanıt buldu. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? Mayıs ayı KÇÖ ne zaman hesaplara ödenecek, son durum ne? İşte Mayıs ayı kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri ve ayrıntılar

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK, MAYIS AYI ÖDEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

Koronavirüs sebebiyle ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlara kısa çalışma ödeneği verilmeye devam ediliyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa çalışma ödeneğinin uzatıldığını duyurdu.

31 Mart'ta son bulan Kısa Çalışma Ödeneği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını da kapsayacak şekilde uzatılmıştı. Uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği'nin son tarihi 30 Haziran 2021 olarak belirlendi. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını açıkladı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bilgin, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını söyledi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA

Vatandaşlar kısa çalışma ödeneğini sorgulamak için e-devlet üzerinden sorgulama gerçekleştirebilir. Sorgulama için e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama bölümüne "kısa çalışma ödeneği" yazarak sorgulama yapabilirsiniz.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Koronavirüs sebebiyle ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlara kısa çalışma ödeneği verilmeye devam ediliyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa çalışma ödeneğinin uzatıldığını duyurdu.

31 Mart'ta son bulan Kısa Çalışma Ödeneği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını da kapsayacak şekilde uzatılmıştı. Uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği'nin son tarihi 30 Haziran 2021 olarak belirlendi.

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Kısa Çalışma Ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? Mayıs ayı KÇÖ ne zaman hesaplara ödenecek, son durum ne?
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