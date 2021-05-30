12 bin kişi 'yastıkaltı' ile ev borcunu sıfırladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ), borcunu erken ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve işyeri alıcılarına yönelik 21 Nisan'da başlattığı indirim kampanyasına başvuru süresi cuma bitti. Vatandaş kampanyaya yoğun ilgi gösterdi. Kampanyadan 11 bin 768 kişi yararlandı. Yararlandığı kampanyaya katılan vatandaşların 9 bin 631'i bütün borçlarını kapatarak, tapularını almaya hak kazandı. 2 bin 137 kişi ise kısmi ödeme ile indirim imkânından faydalanarak yaptıkları ödemelerde yüzde 20 indirimden yararlandı. İndirim kampanyasına katılan vatandaşların yüzde 95'i borçlarını banka kredisi kullanmadan kişisel tasarruflarıyla kapattı.İndirim kampanyasında, TOKİ ile protokol imzalayan ve satışlara aracılık eden kamu bankaları tarafından konut kredisi kullandırıldı. Bu kapsamda, söz konusu protokoller çerçevesinde borç bakiyesi kapatma işlemlerinin yüzde 4.85'i, banka kredisi kullanmak suretiyle gerçekleştirildi.Kampanyadan, TOKİ tarafından satışları 2019 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2019 yılı sonu itibarıyla başlamış olan konut ve işyeri alıcıları yararlandı. Kalan taksit sayısı 12 ve daha az olanlar ise faydalanamadı.TOKİ, yurt çapında ucuz konut sunmaya devam ediyor. Şu anda İstanbul dahil 10 ilde hem kuralı hem de kurasız seçenekleriyle 1.120 konut için başvurular alınıyor. Fiyatları 114 bin liradan başlayan konutlar için alt gelirde 240, orta gelirde 180 aya kadar taksit imkânı var. Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan vatandaşları az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile kira öder gibi konut sahibi yapan TOKİ, hem kuralı satışlara devam ediyor hem açık satış yöntemiyle kurasız konut sahibi olma fırsatı sunuyor. Şu anda 6'sı engelliler için olmak üzere 1.120 konut için başvuru yapılabiliyor.ÖDEME seçenekleri ise projeden projeye farklılık gösteriyor. Seçenekler arasında alt gelir grubu için yüzde 12 peşinat, 180 ay vade veya yüzde 20 peşinat, 240 ay vade sunuluyor. Orta gelir grubunda ise yüzde 10 peşinat bedeli için 120 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 180 ay vade seçeneği bulunuyor. Bazı projelere özel peşinat ve vade oranı da uygulanabiliyor.TOKİ'NİN açık satışla satışa sunduğu konutlarda kura yapılmıyor. Başvuru önceliğine göre alım yapılabiliyor ve bu yöntemde alınacak daireyi seçme şansı da veriliyor. Şu anda Balıkesir, Bitlis, Bolu, Kırıkkale, Kırşehir, Tokat ve Osmaniye olmak üzere 7 ilde 862 konuta başvuru yapılabiliyor. Tokat Niksar'daki projede özel bir durum var. Satışta bulunan 6 konut sadece engellilere ayrılmış durumda. Alt ve orta gelir grubuna hitap eden projelerde fiyatlar 114 bin liradan başlıyor. Gelir grubuna ve dairenin şerefiyesine göre fiyatlar artış gösteriyor. Taksitler ise 180 ay vadeye göre 557 liradan başlıyor. Vade ve peşinata göre taksit bedelleri de değişebiliyor.