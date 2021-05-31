100 kişiden 71’i seyahat düşünüyor

Uluslararası yönetim danışmanlığı şirketi Simon-Kucher & Partners'ın salgın sonrası otel, turizm ve eğlence sektöründeki değişen tüketici alışkanlıklarını araştırdı. Sonuçlar, son bir yılda pandemi ve kısıtlamalar nedeniyle seyahat edemeyen milyonlarca kişinin, bu yıl aşılama çalışmalarının giderek yaygınlaşmasıyla seyahat ve tatil konusunda harekete geçeceğini gösteriyor.Aralık 2020'de 25 ülkede 3 bin 500'den fazla kişinin katılımıyla yapılan araştırma, radikal bir daralma yaşayan turizm sektörünün, bu yıl karşı karşıya kalacağı tabloyla ilgili çarpıcı veriler içeriyor. Tatil amaçlı seyahat eden her 100 kişiden 71'i önümüzdeki dönemde seyahat etmeyi düşünebileceğini söylüyor. Simon- Kucher & Partners'ın Mayıs 2020'de ilkini gerçekleştirdiği araştırmada, her 100 kişiden sadece 17'si seyahat kısıtlamaları kalktığı anda seyahat etmeye başlayacağını belirtmişti. Bu ciddi artış, kişilerin seyahat özlemini ortaya koyuyor. Araştırmaya katılanların yüzde 39'u pandemi öncesine kıyasla yurt içinde daha fazla seyahat etmeyi planladığını açıklarken, yüzde 49'u da daha az uluslararası seyahat gerçekleştireceğini belirtiyor. Türkiye ve çevresindeki ülkelerdeki (Mısır, Cezayir, Arnavutluk ve Birleşik Arap Emirlikleri) katılımcılar da bu konuda benzer görüşte. Türkiye ve yakın bölgesindeki ülkelerden araştırmaya katılanların yüzde 78'i pandemi öncesine kıyasla yurtiçinde daha fazla seyahat gerçekleştireceğini ifade ediyor. Seyahat etmeyi düşünebileceğini ifade eden yüzde 71'in birtakım ön koşulları var. Buna göre katılımcıların yüzde 29'u seyahat için kendilerinin veya halkın çoğunluğunun aşı olmasını bekleyeceğini dile getirirken, yüzde 30 da seyahatle ilgili kısıtlamaların kaldırılmasının yeterli olduğunu söylüyor. Mayıs 2020'de Simon-Kucher & Partners'ın yaptığı araştırmada Türkiye ve çevresindeki ülkelerdeki katılımcıların yüzde 51'i özel araçla seyahati tercih ettiğini belirtirken son araştırmada bu oran yüzde 78'e yükseldi.