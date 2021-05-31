Bursa pandemide omuz omuza

Salgın ile mücadelede virüsün Türkiye'de görüldüğü ilk günden itibaren önemli çalışmalar yürüten Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin tüm sokak ve caddeleri ile park ve ortak kullanım alanlarında önemli ölçüde temizlik ve hijyen çalışması yürüttü. Bunun yanı sıra, sokağa çıkma kısıtlamalarından etkilenerek hane gelirinde düşüşler yaşayan vatandaşlara destek olduklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 60 bin haneye fatura desteği sağladıklarını açıkladı.Kentte uygulamaya sokulan "Tam Kapanma Destek Paketi" sayesinde, 20 bin hanenin elektrik, 20 bin hanenin ise su faturaları Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenirken, uzaktan eğitim gören öğrencilerin yaşadığı 20 bin hanenin ise internet faturaları ödendi.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından, vatandaşların telefonlarına gönderilen "Faturanız salgınla mücadele kampanyası kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmiştir" yazılı mesajı paylaştı.Aktaş, "Toplamda 60 bin ailemizin fatura ödemelerini kendi bütçemizden' gerçekleştirdik" dedi.