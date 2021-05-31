Dijital dönüşüm hızlandı

Pandemiyle geçen 2 yılda teknoloji ön plana çıktı. Dönüştüren ve geliştiren teknolojiler hemen hemen her sektörün bir numaralı gündem maddesi oldu. Salgın nedeniyle şirketler, otomasyon, bulut, analitik, yapay zeka, 5G, blockchain gibi teknolojileri iş süreçlerinin parçası haline getirmeye odaklandı. Dünyada şirketler hayatta kalabilmek için gelişen teknolojiye yatırım yapmayı önceliklendiriyor.Araştırmalara göre, teknoloji liderlerinin yüzde 59'u salgının, şirketin dijital dönüşümünü hızlandırdığını belirtiyor. Ancak yeni teknolojilere yapılan yatırımların aynı ölçüde artmadığı görülüyor. Kovid-19 nedeniyle nakit sıkıntısı yaşayan şirketler, yeni teknoloji yatırımları yapmak için kaynak ayıramıyor. Araştırmaya katılan yöneticilerin yalnızca yüzde 13'ü Kovid-19 etkisiyle yeni teknolojilere yatırımı önemli ölçüde artırdıklarını söylüyor. Bununla birlikte harcama kısıntısı kısa vadeli görünüyor. Yöneticilerin büyük çoğunluğu önümüzdeki 12 ay boyunca şirketin teknoloji harcamalarının artmasını öngörüyor. Çünkü şirketi yeniden başlatmanın ve yeni gerçekliğe uyum sağlamanın yolu teknolojiden geçiyor.Teknoloji liderlerinin yüzde 56'sı buluta geçişi zorunluluk olarak görüyor. Salgından çıkış döneminde bulut gibi olgun teknolojiler revaçta olacak. Yöneticilerin yüzde 64'ü, gelişen teknolojileri bir arada kullanmayı, herhangi bir teknolojiyi tek başına kullanmaktan daha faydalı buluyor. 'Yapay zeka destekli' ve 'bulut destekli' çözümler öne çıkıyor. Şirketler, dijital asistan, doğal dil işleme (NLP) ve metin, ses, görsel ve videodan bilgi toplayan yapay zeka sistemlerine yatırımlarını artırmayı hedefliyor.Dijital dönüşüm Türkiye'de de telekom şirketlerinin ne kadar kritik öneme sahip olduğunu ortaya koydu. 10 sene içerisinde gerçekleşmesi beklenen dijitalleşme 2020'de yaşanınca eğitimden sağlığa, perakendeden ulaşıma, e-ticaretten eğlenceye kadar hemen her sektörde yaşanan değişim ve dönüşüm baş döndürücü hıza ulaştı. Özellikle evlerde geçirilen sürelerin uzaması, uzaktan eğitim, evden çalışma, internetten alışverişin artmasıyla birlikte teknolojik altyapı da önem kazandı.süreçte artan talep ya da ihtiyaçlara cevap vermeye çalışan telekom operatörleri de yatırımlarını bu alanlara çevirdi. Turkcell, önümüzdeki süreçte 5G, yapay zeka (AI), robotik teknolojiler, Endüstri 4.0, nesnelerin interneti, büyük veri, akıllı teknolojiler, siber güvenlik ve bulut teknolojilerine yatırımlarını artıracak. Türk Telekom da 5G teknolojilerine ve 5G'nin yapıtaşı fibere yaptığı yatırımlarıyla 5G'ye şimdiden hazır. Şirket, 5G ve sonrasındaki yeni nesil teknolojileri destekleyecek fiber altyapıyı inşa ederken; yapay zekâ, IoT ve yeni nesil şehirler gibi teknolojilerle Türkiye'nin yarınlarını şekillendiriyor.