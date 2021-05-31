Gaziantep Kalesi’nin altındaki tüneller turizme kazandırılıyor

Tarihi Gaziantep Kalesi'nin altında yer alan metrelerce uzunluğundaki tünel ve mağaralar, 1 yıl süren kazı çalışmalarının ardından gün yüzüne çıkarıldı. Yapılan çalışmalar ile turizme kazandırılan tünel ve mağaraların ziyaretçilere açılması planlanıyor.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü, 1 yıla yakın süredir kale altında yer alan, birçok koldan oluşan ve kilometrelerce uzunluğa sahip tünel ve mağaraların kazı çalışmalarını gerçekleştirirken, tünel ve mağaralar ışıklandırıldı. Bazı bölgelerde tünellerin ucuna ulaşılabilmesi için kazılar sürerken, Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürü Serdar Murat Gürsel, yapılan çalışmanın şehre artı değer katacağını söyledi.