Otomotiv lokomotif olmaya devam edecek

Türkiye ekonomisinin son 15 yıldır sektörel bazda ihracat şampiyonu olan ve doğrudan 300 bin kişiye istihdam sağlayan otomotiv endüstrisi, 2021'e hızlı başladı. Ocaknisan döneminde toplam üretimotomobil üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göreoranında arttı. Bu dönemde, toplam üretim 415 bin 187 adet, otomobil üretimi ise 288 bin 211 adet düzeyinde gerçekleşti. Ocak-nisan döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göreartarak 271 bin 173 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı iseoranında arttı ve 204 bin 839 adet oldu.Ocak-nisan döneminde ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 52 artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 89 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 49 arttı. Bu dönemde, toplam ticari araç üretimi 162 bin 976 adet olarak gerçekleşti. Pazara bakıldığında ise, ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ticari araç pazarı yüzde 93, hafif ticari araç pazarı yüzde 88 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 124 arttı. Özellikle ağır ticari araç grubunda bir önceki yıla göre artış gerçekleşmesine rağmen baz etkisi dikkate alındığında 2015 yılına göre kamyon pazarı yüzde 33, otobüs pazarı yüzde 46 ve midibüs pazar ise yüzde 75 oranında daraldı.Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) verilerine göre, ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazındaoranında, otomobil ihracatıoranında arttı. Bu dönemde, toplam ihracat 339 bin 197 adet, otomobil ihracatı ise 212 bin 56 adet düzeyinde gerçekleşti. Ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında, euro bazında geçen yılın aynı dönemine görearttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 10.3 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatıartarak 3.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı iseartarak 2.9 milyar euro seviyesinde oldu.Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisi nisanda yüzde 313 artışla 2.5 milyar dolar ihracata imza attı. Sektör, nisanda bu yılki aylık ihracat ortalamasında bir rakam sergiledi. Türkiye ihracatında ilk sırada yer alan otomotivin aldığı pay da yüzde 13 oldu. Yılın ilk dört ayında otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 34 artışla 10.2 milyar dolar olurken, ilk dört aydaki ortalama aylık ihracat 2.54 milyar dolar olarak gerçekleşti. AB pazarının 2021'de yüzde 15-20 aralığında büyümesi bekleniyor. Alternatif pazarların da telafisi, 2021'de Euro/Dolar paritesi kaynaklı avantajlarla, 2021'de 30 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaşılacağı öngörülüyor.