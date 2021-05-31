Pandemide devlet şefkatli elini gösterdi

Tüm dünyada gösterdiği etkisiyle birlikte hayatı olumsuz etkileyen pandemi sürecinde vatandaşın yanında olan Hakkâri Valiliği ve Belediye Başkanlığı seferberlik ruhu ile hareket etti.SABAH'a konuşan Hakkâri Valisi ve Belediye Başkanvekili İdris Akbıyık, ülke olarak zorlu bir süreçten geçtiklerini belirterek, devletin bütün imkânlarıyla birlikte vatandaşın yanında olması için tüm kamu çalışanlarının olağanüstü bir çaba gösterdiğini ifade etti. Vali Akbıyık, "Bu zorlu süreçte başta sağlık çalışanları merkezde polis kırsalda ise askeri personel, gönüllü olan Vefa ve Sosyal Yardımlaşma ekipleri, zabıta ve gıda kontrol ekipleri belediyenin dezenfekte ve temizlik ekipleri ve diğer bütün kamu çalışanları koordineli bir şekilde olağan üstü bir çaba sarf etti. Bu dönemde çoğunluğu da gönüllü bir şekilde çalışmalarını aksatmadan büyük bir fedakârlık örneği sergilemeye devam ediyor" dedi. Vali ve Belediye Başkanvekili Akbıyık, devletin bütün imkânları doğrultusunda binlerce destek verildiğini ifade ederek, "Bu kapsamda ailelere gıda kolisi, evde yaşlılarımıza bakım, ihtiyaç ve maddi destekler sağlandı. Emekli, dul ve yetimlerimizin maaşları ve diğer yardımlar bire bir ekipler tarafından ulaştırıldı" dedi.