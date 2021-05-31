Şehir otelleri zor durumda

Geçen yıl pandemiden en fazla darbe yiyen sektörün turizm olduğunu belirten Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, "Ne yazık ki bu yıl da bugünkü duruma baktığımızda geçen yıldan pek farklı olduğunu söyleyemeyiz. Geçen yıl kadar zor bir yıl geçiriyoruz. Tüm ülke genelindeki tesisleri dikkate aldığımızda bu yılın ilk 5 ayındaki doluluk oranlarının tek haneli olduğunu söyleyebiliriz. Üstelik tesislerin yüzde 50'den fazlası hâlâ kapalı durumda" dedi.Özellikle bu yıl bahar aylarından itibaren hareketlilik beklediklerini ancak bunun gerçekleşmediğini anlatan Eresin, "Şu anda sektördeki durum beklentilerin çok altında. Şehir otellerinin durumu ise çok daha zor. Avrupa'dan ve diğer büyük turizm pazarlarımızdan gelen ilk sinyallere bakıldığında şehir otellerinin işleri yıl sonuna kadar çok zor görünüyor. O nedenle özellikle şehir otelleri yılsonuna kadar kısa çalışma ödeneği desteğine ihtiyaç duyabilir" diye konuştu. Yılın ikinci yarısından itibaren öngördükleri canlanma beklentilerinin sekteye uğradığını anlatan Eresin, "Son dakika gelişmeleri bu yılı belirleyecek en önemli unsur olarak öne çıkıyor. 2021'in ikinci yarısından itibaren yükselme başlamasını ümit ediyoruz. Bu ümidimizin gerçekleşmesi için de mutlaka ve mutlaka aşılama programının tamamlanması ve uluslararası hava trafiğinin açılması şart" ifadelerini kullandı. Turizm sektörü 7-8 ay daha destek alabilirse, 2022 yılından itibaren tüm kayıpları kapatıp üzerine çıkacağını anlatan Eresin, "Türkiye ekonomisine eskiden olduğu gibi en büyük desteği yine sektörümüz verecektir verecektir. Sektör için 2022 yılı, 2019 yılını yakalama ihtimali olan bir yıl olacak" dedi.SABAH Gazetesi'nin turizm sektörüne en fazla yer veren yayınlardan biri olduğuna dikkat çeken TÜROB Başkanı Eresin, "Özellikle sektörümüzle ilgili yaptığı yayınlarla turizm sektörünün gündemde kalmasına büyük katkı sağladı. SABAH Gazetesi'ne sektörümüze sunduğu katkılarından dolayı teşekkür ediyor, daha nice başarılı yıllar diliyorum" şeklinde konuştu.