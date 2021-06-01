LG telefon üretimini resmen sonlandırdı

LG son birkaç senedir akıllı telefon işinden zarar ediyordu. Son dönemlerde teknoloji devinin telefon pazarından çıkacağı iddia edilirken, şirket nisan ayında yaptığı açıklamayla bu iddiaları doğruladı. LG, akıllı telefon bölümünü kapatıp, üretimi sonlandıracağını belirtti. Bu gelişme resmi olarak da gerçekleşti.

Mevcut LG telefon modelleri satışa sunulmaya devam edecek. LG, mevcut mobil ürünlerin müşterileri için, bölgeye göre değişiklik gösterecek bir süre için servis desteği ve yazılım güncellemeleri sağlayacak. Şirket, cep telefonu işinin kapanışı boyunca tedarikçiler ve iş ortaklarıyla iş birliği içinde çalışacak. İstihdamla ilgili ayrıntılar ise yerel düzeyde belirlenecek.

Şirket, mobil uzmanlığından yararlanmaya ve diğer iş alanlarında rekabet gücünü daha da güçlendirmeye yardımcı olmak için 6G gibi mobilite ile ilgili teknolojileri geliştirmeye devam edecek ve bu, LG'nin mobil iş operasyonlarının 20 yılı boyunca geliştirilen temel teknolojiler de korunarak mevcut ve gelecekteki ürünlere uygulanacak.