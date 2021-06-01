Yurt dışında gelen yolcular için yeni karar: 14 gün ve 72 saat detayı...

KORONAVİRÜS AŞISI OLANDAN iSTENMEYECEK

Belirli ülkelerin dışında Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Çin, Hong Kong, Vietnam, Tayland, Güney Kore, Japonya, Letonya, Ukrayna, Estonya, Lüksemburg, Macaristan, Yunanistan ve Bulgaristan'dan Türkiye'ye girişlerde ise koronavirüs aşısı olan yolculardan PCR testi istenmeyecek. Yolcular ülkeye girişten en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına ve/veya Covid-19 hastalığının son 6 ay içinde geçirildiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacak. Bu ülkelerden Türkiye'ye girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığın geçirildiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat öncesinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı yeterli görülecek.