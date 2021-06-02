EMD Medya okulunda ders zili çaldı

EMD'nin Avrupa Birliği (AB) finansmanı ile Gazeteciler Cemiyeti tarafından yürütülen Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi (M4D) Projesi Basın Evi Destek Aracı (BEDA) çerçevesinde hazırladığı Ekonomi Muhabirliği Eğitim Programı'nda ilk eğitim 28-31 Mayıs tarihleri arasında Zoom üzerinden gerçekleştirildi.



İLK EĞİTİM HACI BAYRAM ÜNİVERSİTESİ İLE YAPILDI



Hacı Bayram Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden 30 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen eğitimlerde ilk gün Haber Yazım Teknikleri Gazete-Dergi-Ajans alanında Vecdi SEVİĞ, TV Haberciliği alanında Ahmet ERGEN, Yeni Medya alanında da Mehmet KAYA eğitim verdi.

Eğitimin 2. gününde de Finansal Okuryazarlık dersi Neşet Gündoğdu, Ekonomi Muhabirliği dersi ise Taylan ERTEN tarafından verildi.

Eğitimin son gününde ise Ekonomi haberciliğinde veri kullanımı Alaattin Aktaş'ın, Haber takibi Hazal Ateş'in, İstihbarat Toplama Erdinç Çelikkan'ın, Haber Kaynakları ile İlişkiler ise Ahmet Kıvanç'ın konusuydu.

Günlük 4'er saatten toplamda 3 gün ve 12 saat üzerinden düzenlenen eğitim programına 8 kez değişik illerdeki üniversitelerle devam edilecek.



AÇILIŞ KONUŞMALARI



Proje açılışında konuşan Proje Koordinatörü ve EMD Genel Sekreteri Hüseyin Tunçay, proje ile iletişim fakültesi öğrencileri, yeni mezunlar ve çalışan gazetecilerin ekonomi muhabirliği nosyonu kazanmalarının amaçlandığını vurguladı.



EMD Başkanı Turgay Türker de 1987 yılında kurulan EMD'nin ekonomi muhabirliği alanında yetkin derneklerden biri olduğunu hatırlatarak, ortaya konan projenin bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Türker, projenin kıdemli EMD üyelerinin görüşlerini ve deneyimlerini genç meslektaşlara aktarılmasına vesile olacağını kaydetti.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar ise EMD Medya Okulu'nun ekonomi alanında uzmanlaşmak isteyen öğrenciler için güzel bir fırsat olduğunu ifade etti. Projenin öğrenciler açısından önemine dikkat çeken Avşar, ''Bu faaliyetin pandemi dönemine denk gelmesi ise önemini bir kat daha artırıyor. Öğrencilerimiz hem bilgilerini takviye edecekler hem de meslek büyükleri ile tanışma fırsatı bulacaklar'' dedi.



Öte yandan, 2. Ekonomi Muhabirliği Eğitim Programı önümüzdeki günlerde Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi ile yapılacak.