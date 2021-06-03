Erdoğan ve Biden’a iş dünyası mektubu

DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Türk ve Amerikan taraflarını temsil eden iş insanları olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'a iletilmek üzere bir mektup hazırladıklarını söyledi. Yalçındağ, "İlişkilerde beyaz bir sayfa açılmasını arzu ettiğimizi, bunun için ise dostluk ve müttefiklik ruhunun güçlü bir şekilde vurgulanması gerektiğini belirttik" dedi. Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'a gönderilen mektupta şu değerlendirmelerde bulunuldu: "Bu mektubu, Türkiye-ABD ilişkilerinin heyecanlı birer savunucusu olarak kaleme alıyoruz. İki ülke arasında onlarca yıl öncesine uzanan iş birliği, dünyanın en kritik ikili ilişkilerden biri olarak öne çıkıyor. Ülkelerimizin iş birliği yaptığı alanların vurgulanması, karşılaştığımız farklılıkların bazılarını çözmeye başlamak ve böylece ilişkilerde beyaz bir sayfa açmak için alan yaratabilir. Ülkemizin, küresel tedarik zincirindeki dönüşümde jeopolitik konumu ve güçlü kurumları sayesinde rahatlıkla daha etkin bir rol oynayabileceğini düşünüyoruz."