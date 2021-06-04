İKRAMİYELER 12-20 TEMMUZ'DA

Emekliler ve hak sahiplerine Ramazan Bayramı'nda bin 100 lira bayram ikramiyesi mayısın ilk haftası yatırıldı. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Bilgin bu kapsamda 12.3 milyar lira ödeme yapıldığını açıkladı. Kurban Bayramı da 20 Temmuz'da başlıyor. Bu döneme ilişkin ikramiyelerin de 12-20 Temmuz arasında yatırılması bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 17 Temmuz itibarıyla hem zamlı maaşlarını hem de zamlı ikramiyelerini almış olacak. Henüz daha yeni emekli olan vatandaşlar da bayram ikramiyesinden yararlanabilecek. Mayıs sonuna kadar emekli olanlar da ikramiye alacak.