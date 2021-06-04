Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu! Bugün hesaplara yatırılacak

Hububat, baklagil, dane mısır desteği kapsamında 11 bin 576 üreticimize 39 milyon 442 bin TL, mazot, gübre desteği kapsamında 17 bin 870 üreticimize, 102 milyon 984 bin TL, küçük aile işletme desteği kapsamında 14 bin 443 üreticimize 4 milyon 940 bin TL,