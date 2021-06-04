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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu! Bugün hesaplara yatırılacak
Giriş Tarihi: 4.6.2021 17:42 Son Güncelleme: 4.6.2021 17:42

: Tarım ve Orman Bakanı duyurdu! Bugün hesaplara yatırılacak

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu! Bugün hesaplara yatırılacak

haberleri: Tarım ve Orman Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında toplamda 7 milyon 331 bin TL'lik hibenin saat 18.00'de hesaplara yatırılacağını ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında toplamda 7 milyon 331 bin TL'lik hibenin saat 18.00'de hesaplara yatırılacağını ifade etti.

Bakan Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında; 29 üreticimize toplamda 7 milyon 331 bin TL'lik hibeyi de bugün saat 18.00'de ödemeye başlayacağız. Hayırlı, bereketli olsun.

Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında; 29 üreticimize toplamda 7 milyon 331 bin TL'lik hibeyi de bugün saat 18.00'de ödemeye başlayacağız. Hayırlı, bereketli olsun.

Hububat, baklagil, dane mısır desteği kapsamında 11 bin 576 üreticimize 39 milyon 442 bin TL, mazot, gübre desteği kapsamında 17 bin 870 üreticimize, 102 milyon 984 bin TL, küçük aile işletme desteği kapsamında 14 bin 443 üreticimize 4 milyon 940 bin TL,

Çay budama masrafı desteği kapsamında 3 milyon 423 bin TL olmak üzere, toplamda, 150 milyon 790 bin TL'lik destek ödemesini bugün saat 18:00 itibari ile üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız. Hayırlı, bereketli olsun."

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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu! Bugün hesaplara yatırılacak
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