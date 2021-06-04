Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu! Bugün hesaplara yatırılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında toplamda 7 milyon 331 bin TL'lik hibenin saat 18.00'de hesaplara yatırılacağını ifade etti.
Bakan Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında; 29 üreticimize toplamda 7 milyon 331 bin TL'lik hibeyi de bugün saat 18.00'de ödemeye başlayacağız. Hayırlı, bereketli olsun.
Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında; 29 üreticimize toplamda 7 milyon 331 bin TL'lik hibeyi de bugün saat 18.00'de ödemeye başlayacağız. Hayırlı, bereketli olsun.
Hububat, baklagil, dane mısır desteği kapsamında 11 bin 576 üreticimize 39 milyon 442 bin TL, mazot, gübre desteği kapsamında 17 bin 870 üreticimize, 102 milyon 984 bin TL, küçük aile işletme desteği kapsamında 14 bin 443 üreticimize 4 milyon 940 bin TL,