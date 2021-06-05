4 yılın en düşük mayıs enflasyonu

Koronavırüs önlemleri kapsamında 17 günlük tam kapanmanın yaşandığı mayıs ayında enflasyon beklentilerin altında arttı. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) mayıs ayında yüzde 0.89 ile yüzde 1.44 olan piyasa beklentilerinin altında yükseldi. Son 9 ayın en düşük aylık enflasyonu açıklanırken, son 4 yılın da en düşük mayıs enflasyonuna ulaşıldı.Nisanda yüzde 17.14 olan yıllık enflasyon mayısta yüzde 16.59'a geriledi. Böylece geçen yılın eylül ayından bu yana kademeli yükselen ve nisanda yüzde 17.14'ü gören yıllık enflasyonda, 7 aylık artışın ardından ilk kez düşüş görüldü. Mayısta, aylık bazda artışın yüksek olduğu grup yüzde 2.56 ile ulaştırma oldu. En yüksek düşüş ise yüzde 1.32 ile eğlence ve kültürde görüldü. Tüketici fiyatları bazında mayısta en yüksek fiyat artışı yüzde 41.57 ile patateste yaşanırken en çok ucuzlayan ürün yüzde 50.94 ile sivri biber oldu.Yılın ikinci Enflasyon Raporu'nda yıl sonuna ilişkin enflasyon tahmini yüzde 12.2 seviyesinde bulunuyor. Ekonomistler, açıklanan veriler ve Merkez Bankası yönlendirmelerinin nisanda zirveyi gören enflasyonda düşüş sürecinin başladığına işaret ettiğini belirterek, tüketici ve üretici enflasyonu arasındaki makasın açıldığına dikkati çekti. Bundan sonraki süreçte enflasyonda maliyet yönlü baskıların boyutunun önem taşıdığının altı çizildi.