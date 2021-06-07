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Giriş Tarihi: 7.6.2021 16:50

Altının kilogramı 525 bin 300 liraya yükseldi

AA
Altının kilogramı 525 bin 300 liraya yükseldi

'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 525 bin 300 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 519 bin lirayı, en yüksek ise 526 bin 50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artarak 525 bin 300 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 386 milyon 954 bin 619,46 lira, işlem miktarı ise 736,53 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 424 milyon 707 bin 750,50 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, , Halkbank, Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 521.500,00 1.869,20
En Düşük 519.000,00 1.881,80
En Yüksek 526.050,00 1.893,80
Kapanış 525.300,00 1.884,60
Ağırlıklı Ortalama 523.906,60 1.886,46
Toplam İşlem Hacmi (TL) 386.954.619,46
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 736,53
Toplam İşlem Adedi 30
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Altının kilogramı 525 bin 300 liraya yükseldi
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