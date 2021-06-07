Bakan duyurdu! Destek ödemeleri bu hafta itibariyle başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, anaç koyun ve keçi için 753 milyon 515 bin lira destekleme ödemelerinin bu haftadan itibaren yapılacağını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Anaç koyun ve keçi desteği kapsamında; 201 bin 509 yetiştiricimizin 24 milyon 304 bin 858 baş anaç koyun ve keçisi için 753 milyon 515 bin lira destekleme ödemesini bu haftadan itibaren ödemeye başlıyoruz. Tüm yetiştiricilerimize hayırlı, uğurlu olsun. Destek bizden, üretmek sizden" dedi.