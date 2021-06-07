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Giriş Tarihi: 7.6.2021 12:18 Son Güncelleme: 7.6.2021 12:19

Bakan duyurdu! Destek ödemeleri bu hafta itibariyle başlıyor

DHA
Bakan duyurdu! Destek ödemeleri bu hafta itibariyle başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı , anaç koyun ve keçi için 753 milyon 515 bin lira destekleme ödemelerinin bu haftadan itibaren yapılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı , anaç koyun ve keçi için 753 milyon 515 bin lira destekleme ödemelerinin bu haftadan itibaren yapılacağını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Anaç koyun ve keçi desteği kapsamında; 201 bin 509 yetiştiricimizin 24 milyon 304 bin 858 baş anaç koyun ve keçisi için 753 milyon 515 bin lira destekleme ödemesini bu haftadan itibaren ödemeye başlıyoruz. Tüm yetiştiricilerimize hayırlı, uğurlu olsun. Destek bizden, üretmek sizden" dedi.

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Bakan duyurdu! Destek ödemeleri bu hafta itibariyle başlıyor
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