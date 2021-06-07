Çip krizi ihracatı etkiledi

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği
(OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisi mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,5 artışla 1,9 milyar dolar
ihracata imza attı. Bununla birlikte sektör ihracatı geçen ay ortalamanın altında kaldı. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik
, "Yarı iletken çip sorunu nedeni ile ana sanayinde bazı firmaların üretime ara vermesi, tam kapanma tedbirleri ve bayram tatili, mayıs ayı ihracatının aylık ortalamaların altında kalmasında etkili oldu" dedi. Yılın ilk beş ayında ise otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 37 artışla 12 milyar dolar olurken, ortalama aylık ihracat 2.4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.