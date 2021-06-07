Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Çip krizi ihracatı etkiledi
Giriş Tarihi: 7.6.2021

Çip krizi ihracatı etkiledi

Çip krizi ihracatı etkiledi
(OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisi mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,5 artışla 1,9 milyar dolar ihracata imza attı. Bununla birlikte sektör ihracatı geçen ay ortalamanın altında kaldı. OİB Yönetim Kurulu Başkanı , "Yarı iletken çip sorunu nedeni ile ana sanayinde bazı firmaların üretime ara vermesi, tam kapanma tedbirleri ve bayram tatili, mayıs ayı ihracatının aylık ortalamaların altında kalmasında etkili oldu" dedi. Yılın ilk beş ayında ise otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 37 artışla 12 milyar dolar olurken, ortalama aylık ihracat 2.4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Çip krizi ihracatı etkiledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA