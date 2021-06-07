Otomotivde dijital satış dönemi

Pandemi, otomotiv sektöründeki dinamikleri değiştirdi. Sokağa çıkma kısıtlamaları firmaları dijital tanıtım ve satışa yönlendirdi. Tüketicilerin de hızla uyum sağladığı bu yöntem tuttu. Artık gündelik hayatımızda yüz yüze alışverişlerin yerini çevrimiçi platformlarda dijital deneyimler alırken, dijital satış yapan firmaların sayısı hızla artmaya başladı.
PANDEMİDE YAYGINLAŞTI
Kesintisiz bir müşteri deneyimini hedefleyen Volkswagen
de bunun son örneği olarak, müşterilerinin yetkili satıcılarına gitmesine gerek kalmadan diledikleri yerden, diledikleri zaman Volkswagen Satış Danışmanları ile görüşebilmelerini sağlayacak "Volkswagen Live
! Görüntülü Görüşme Uygulaması"nı hayata geçirdi. Görüntülü Görüşme Uygulaması sayesinde, özellikle pandemi döneminde Volkswagen Yetkili Satıcılarına gidemeyen müşterilerini showroom'daymış gibi ağırlayan, görüntülü bir şekilde araç tanıtımı yapan, stok durumu, fiyat bilgisi ve ödeme koşulları hakkında bilgi veren marka, dijital müşteri deneyiminde adeta bir sonraki seviyeye geçiyor. Müşterilerin showroomlara gitmelerine gerek kalmadan, web sitesi (binekarac.vw.com. tr) üzerinden dolduracakları kısa bir form ile hizmet almalarına imkan tanıyor.