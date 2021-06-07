Su ürünleri ihracatı 1.1 milyar dolara ulaştı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2020'de su ürünleri ihracatının 1 milyar 63 milyon dolar
a ulaştığını belirterek, "Su ürünleri yetiştiriciliğinde AB ülkeleri arasında birinci sıraya yerleştik" dedi. Balıkçılık kaynaklarının korunmasına yönelik aldıkları kararlar, yaptıkları denetimler ve üretimi artırmak için verdikleri teşvikler sayesinde 2020'de su ürünleri üretiminin 785 bin ton olduğunu belirten Pakdemirli, bunun 364 bin tonunun avcılıkla, 421 bin tonunun da yetiştiricilik yoluyla sağlandığını vurguladı. Pakdemirli, su ürünleri ithalatının 157 milyon dolar olduğunu ve Türkiye
'nin su ürünleri dış ticaretinde net ihracatçı ülke konumunda yer aldığını ifade etti.