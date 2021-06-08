Sağlıkta ABD tekeli yıkılıyor

Tıbbi
cihaz sektörü de savunma sanayinde olduğu gibi bir başkanlık çatısı altında toplanıyor. İlaçtan, tıbbi cihaza kadar sağlık endüstrisiyle ilgili ürünlerin tabi olacağı, Ar-Ge ve tüm teşvik süreçlerinin takip edileceği başkanlığın kurulumu öncesinde Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu
tarafından kapsamlı bir rapor hazırlandı. 100'ün üzerinde önerinin yer aldığı raporda, içinde bulunduğumuz salgınlar, krizler ve savaş durumları da göz önünde bulundurularak sağlık endüstrisi ulusal güvenlik açısından değerlendirildi. 2020'de 1 trilyon 265 milyar dolar
la ABD
'nin tekelinde olan ilaç sanayiye karşı yerli imalatın artırılması ve yerlileştirmesinin sağlanması amacıyla Sağlık Endüstrileri Başkanlığı'nın kurulması için gerekli adımların atılmaya başlandı.
100 MADDELİK ÖNERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Yunus Arıncı
başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nca sağlık endüstrileri ilaç ve tıbbi cihaz sektörleri açısından bütünüyle incelendi. Devlet Denetleme Kurulu 100 maddelik öneri raporu oluşturdu. SABAH'ın ulaştığı raporda; 2020'de dünya ilaç pazarı 1 trilyon 265 milyar dolar, tıbbi cihaz pazarı ise 432 milyar dolar seviyesine ulaştı. Dünya ilaç pazarının yüzde 40'ı ile tıbbi cihaz pazarının yüzde 50'sini ABD tek başına oluşturdu. Türkiye
'nin ise gelişmekte olan ilaç pazarları arasında gösterildiği ve dünyada 17. sırada yer aldığı belirtildi. Türkiye, 2019'da sağlığa yaklaşık 201 milyar lira harcadı.