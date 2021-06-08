Son dakika | Yeni yatırım reformu geliyor! Özel destek verilecek...

PRİM DESTEĞİNE SÜRE

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yürütülen çalışma kapsamında yatırım teşviklerinde uygulanan Sosyal Güvenlik Kurumu prim desteği sürelerinde değişikliğe gidiliyor. Buna göre, genç ve kadınların istihdam edilmesi durumunda prim desteğine ilave süreler verilecek. Seçici ve süreli bir teşvik sistemi oluşturulurken, nakit teşvik uygulamaları başlayacak. Destek programlarının planlı hedefler doğrultusunda hazırlanması ve uygulanması amacıyla ilke ve esaslar 30 Eylül'e kadar oluşturulacak. Özel kesimin yatırımlarını kolaylaştırmayı amaçlayan Yatırım Uyuşmazlığı Kurumu oluşturuluyor.