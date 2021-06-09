Denizler için nefes aldıran adım

Türkiye'nin en büyük liman işletmelerinden DP World Yarımca, küresel ısınma, asit dengesindeki değişimler ve insanların yarattığı kirlilikle birlikte tehlike altında olan dünya suları için birçok projeye imza atıyor. Temmuz ayında Marmara Denizi
'nde mercanlar ile alakalı bir projeye başlayacaklarını belirten DP World Yarımca CEO'su Kris Adams, "İstanbul Üniversitesi
ile ortaklaşa olarak mercan sayısını artırıcağız. Ayrıca hibrit araç alımı yaptık ve yıllık 19.8 ton karbon tasarrufu sağladık. Güneş panelleri yatırımımızla enerji tüketiminin yüzde 4'ünü panellerden karşılayacağız ve 227 bin kilogram karbon salınımından kurtulacağız. Atıklarımızda da yüzde 66'ya varan bir azaltma yapmayı başardık" dedi.