Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Denizler için nefes aldıran adım
Giriş Tarihi: 9.6.2021

Denizler için nefes aldıran adım

Denizler için nefes aldıran adım
Türkiye'nin en büyük liman işletmelerinden DP World Yarımca, küresel ısınma, asit dengesindeki değişimler ve insanların yarattığı kirlilikle birlikte tehlike altında olan dünya suları için birçok projeye imza atıyor. Temmuz ayında 'nde mercanlar ile alakalı bir projeye başlayacaklarını belirten DP World Yarımca CEO'su Kris Adams, " ile ortaklaşa olarak mercan sayısını artırıcağız. Ayrıca hibrit araç alımı yaptık ve yıllık 19.8 ton karbon tasarrufu sağladık. Güneş panelleri yatırımımızla enerji tüketiminin yüzde 4'ünü panellerden karşılayacağız ve 227 bin kilogram karbon salınımından kurtulacağız. Atıklarımızda da yüzde 66'ya varan bir azaltma yapmayı başardık" dedi.
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Denizler için nefes aldıran adım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA