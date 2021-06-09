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Giriş Tarihi: 9.6.2021

tahminini yükseltti

Dünya Bankası tahminini yükseltti
2021 yılında küresel ekonomi için büyüme tahmini güncelleyerek yüzde 5.6'ya çıkarırken Türkiye için büyüme tahminini 0.5 puan artırarak yüzde 5'e çıkardı. Toparlanmaya rağmen küresel çıktı oranının salgın öncesi seviyelere göre yüzde 2 aşağıda olacağını belirten kurum, kişi başına düşen gelirlerin 2022 yılında önce eski seviyelere dönemeyeceğini belirtti. "Küresel ekonomide açılma işaretleri belirirken salgın gelişmekte olan ülkelerdeki insanlar için yoksulluk ve eşitsizlik yaratmaya devam ediyor" diyen Dünya Bankası Grup Başkanı , küresel iş birliği ve borç ertelemelerinin düşük gelirli ülkeler için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.
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Dünya Bankası tahminini yükseltti
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