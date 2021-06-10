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Giriş Tarihi: 10.6.2021

Esnafa hibe desteği ödemesi bugün başlıyor

Esnafa hibe desteği ödemesi bugün başlıyor
Ticaret Bakanı , esnafa yönelik 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteği ödemelerinin bugünden itibaren esnafın banka hesaplarına yatırılmaya başlanacağını duyurdu. Hibe desteği kapsamında 1 milyon 32 bin kişiye 3 milyar 472 milyon lira ödeme yapılacak.
Hibe desteğinden, tiyatrocu, hamal, arzuhalci, ressam, ebru sanatçısı, ayakkabı boyacısı, vale, çorbacı, dublör, pansiyoncu, gözlemeci, güzellik salonu, pazarda çiçek satanların da aralarında yer aldığı meslek grupları yararlanıyor. Hibe desteğine başvurular 23 Haziran akşamına kadar sürecek.
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Esnafa hibe desteği ödemesi bugün başlıyor
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