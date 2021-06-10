THY taraftarların kalplerini A Milli Takım ile buluşturuyor

Türk Hava Yolları (THY) tüm Türkiye'nin A Milli Takımın yanında olduğunu hissettirmek için taraftarların kalp atışlarını kaydederek hazırladığı 'Kalbimiz Bir' filmiyle özel bir çalışmaya imza attı.

Türk Hava Yolları geçen yıl salgın nedeniyle ertelenen UEFA EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, A Milli Takımı yalnız bırakmadı

Tüm Türkiye'nin A Milli Takımın yanında olduğunu hissettirmek amacıyla çok özel bir çalışmaya imza atan THY, Türkiye'nin dört bir yanındaki farklı demografik yapılardan taraftarları bir araya getirilerek A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 eleme maçları tekrar izlendi.

KALP ATIŞ GRAFİĞİ OLUŞTURULDU

Taraftarların videoları izlerken kalp atışları ile verdikleri reaksiyonlar özel geliştirilen bir cihazla kaydedilerek Türkiye'nin kalp atış grafiği oluşturuldu ve toplanan veriler ay-yıldızlı formalara yerleştirildi.

Hazırlanan bu formalar, Milli futbolcuların yaşattığı duyguların anlatıldığı bir mektup ile Avrupa yolculukları öncesinde kendilerine hediye edildi. Millilerin formalarına her dokunduğunda hem Türkiye'nin kalp atışını hissetti hem de sesini duyabildi.

İLKER AYCI:KALBİMİZ BİR

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, "Futboldaki bayrak taşıyıcılarımız olan millilerimizi bu önemli yolculukta da yalnız bırakmıyoruz. Ülkemizin Bayrak taşıyıcı havayolu olarak, futbolda ve birçok spor dalında milli takımlarımızın yolculuklarında onlarla beraberiz. Gerçekleştirdiğimiz bu çalışmayla kalbimizin bir ve millilerimizin yanında olduğunu hatırlatıyor, UEFA EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda takımımıza başarılar diliyoruz" dedi

MİLLİLERE ÖZEL MARŞ

Ünlü müzisyen Mahmut Orhan'ın da içinde bulunduğu Sibourne ekibi kalp verisi grafiği, kalp sesleri ve çeşitli kültürel öğeleri barındıran sesleri bir araya getirip A Milli Takım için özel bir marş da hazırladı.