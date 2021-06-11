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Giriş Tarihi: 11.6.2021

’ndan iki projeye 400 milyon dolar

Dünya Bankası’ndan iki projeye 400 milyon dolar
, 'de yürüteceği iki proje için toplamda 400 milyon dolar finansman sağladı. 265 milyon dolar tutarındaki ilk proje, Türkiye'de kamu binalarının depreme karşı dayanıklılığını ve enerji verimliliğini artırmayı amaçlarken, 135 milyon dolar tutarındaki ikinci projenin 90 bin yoksul kişinin doğal ve iklim kaynaklı tehlikelerden korunmasını ve geçim kaynaklarının artırmasını sağlayacağı kaydedildi. "Kamu Binalarında Depreme Karşı Dayanıklılık ve Enerji Verimliliği Projesi" ile 140'ın üzerinde okulda, yurtta, hastane ve kamu binasında yalıtım iyileştirme, güçlendirme ve yeniden inşa çalışmaları yapılacağı, aynı zamanda bu binaları kullanan 26 bin kişinin söz konusu projeden doğrudan faydalanacağı açıklandı. Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü , "Dünya Bankası Türkiye'yi desteklemekten memnuniyet duyuyor" dedi.
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Dünya Bankası’ndan iki projeye 400 milyon dolar
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