Sanayi üretimi pandemi öncesi dönemin üzerinde

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Zeytinoğlu, "Sanayi üretimi nisanda aylık yüzde 0.9 daralırken, yıllık yüzde 66 arttı. Yıllık gerçekleşen yüzde 66'lık güçlü yükselişin, geçen yıl nisan ayında pandemi nedeniyle yaşanan en büyük daralmadan kaynaklanan baz etkisiyle olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu, taban seviyeden gelen büyümeyi gösterdiği için geçen yıldan ziyade, üretimde pandemi etkisi olmayan 2019 ve 2018 yıllarına göre gerçekleşen artışları çok değerli buluyoruz. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimine baktığımızda hemen hemen tüm alt kalemlerde endeksin 2019 ve 2018 yıllarının da üzerinde olduğunu görüyoruz. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERDE ARTIŞ

KSO Başkanı Zeytinoğlu açıklamasının devamında, aylık bazda ufak da olsa gerileme olmasına rağmen yüksek teknolojili ürünlerdeki artışa dikkat çekerek, "Aylık bazda baktığımızda sanayi üretiminde yüzde 0.9'luk ufak bir gerileme var ancak yüksek teknolojili ürünler üretimindeki yüzde 12.5'luk artışı çok olumlu değerlendiriyoruz. Bunun yanında, sermaye malları ve enerji kalemleri de aylık bazda artış gerçekleşen alt kalemler olarak karşımıza çıkıyor. Sermaye mallarında aylık artış yüzde 2.1, enerjide ise yüzde 0.4" ifadelerini kullandı.