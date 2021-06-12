Kibar Assan Gıda’yı Amerikalılara sattı

KİBAR Holding, ketçap, mayonez ve sos üreticisi gıda şirketi Assan Gıda'yı dünyanın en büyük gıda şirketlerinden The Kraft Heinz
'a (Kraft Heinz) satışı için hisse devir sözleşmesini imzaladı. Assan Gıda, Rekabet Kurumu
onaylarının alınması ve diğer ön koşulların sağlanmasının ardından, faaliyetlerine Kraft Heinz'in bünyesinde devam edecek. Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar
, "Kraft Heinz'in Türkiye'de uzun vadeli yatırım planlarını hayata geçirmesine güçlü bir platform sağlamak ve böyle nitelikli doğrudan yabancı yatırımları Türkiye'ye kazandırmaktan gurur duyuyoruz" dedi. Satış sözleşmesi ÜNLÜ&Co'nun danışmanlığında imzalandı.