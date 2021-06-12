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Giriş Tarihi: 12.6.2021

Kibar Assan Gıda’yı Amerikalılara sattı

Kibar Assan Gıda’yı Amerikalılara sattı
KİBAR Holding, ketçap, mayonez ve sos üreticisi gıda şirketi Assan Gıda'yı dünyanın en büyük gıda şirketlerinden 'a (Kraft Heinz) satışı için hisse devir sözleşmesini imzaladı. Assan Gıda, onaylarının alınması ve diğer ön koşulların sağlanmasının ardından, faaliyetlerine Kraft Heinz'in bünyesinde devam edecek. Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı , "Kraft Heinz'in Türkiye'de uzun vadeli yatırım planlarını hayata geçirmesine güçlü bir platform sağlamak ve böyle nitelikli doğrudan yabancı yatırımları Türkiye'ye kazandırmaktan gurur duyuyoruz" dedi. Satış sözleşmesi ÜNLÜ&Co'nun danışmanlığında imzalandı.
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Kibar Assan Gıda’yı Amerikalılara sattı
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