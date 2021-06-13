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Giriş Tarihi: 13.6.2021

ve ’dan VESTELCELL

Vestel ve Türk Telekom’dan VESTELCELL
ile , mobil işbirliği projesi VESTELCELL için güçlerini birleştirdi. VESTELCELL faturalı hatlara, yaklaşık bin noktada, sadeleştirilmiş ve kullanıcıya uygun fiyatlı çözümler sunan tarifelerle ulaşılabilecek.
Vestel CEO'su Turan Erdoğan, "İlk hedefimiz 5 yılda 250 bin kullanıcıya ulaşmak" dedi.
Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, şöyle konuştu: "Faturalı mobil hat tercih edenler için yeni bir seçenek olan VESTELCELL'i kullanıcıların deneyimine sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." VESTELCELL faturalı hatlara, yaklaşık bin noktada, sadeleştirilmiş ve kullanıcıya uygun fiyatlı çözümler sunan tarifelerle ulaşılabilecek.
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Vestel ve Türk Telekom’dan VESTELCELL
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