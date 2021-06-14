Avrupa’da 6 Türkiye’de 10 kat büyüdü

SON yıllarda Jeep
markasının büyümesine en çok katkı veren modeli Compass
yenilendi. Yeni Compass'ın tanıtım toplantısında konuşan Jeep Marka Direktörü Özgür Süslü, 2021'i yüzde 20'lik büyüme ve 5 bin 300 adetlik satış ile kapatmayı hedeflediklerini söyledi. Jeep markası ile 2020'de 100'e yakın büyüme yakaladıklarını sözlerine ekleyen Süslü, ayrıca Jeep markasının satışlarını, Avrupa
'da 2009'dan günümüze 6, Türkiye'de ise 10 kat artırarak; en çok büyüyen marka olduğunun da altını çizdi. Süslü, şöyle devam etti: "Compass ilk beş ayda 481 adet satıldı. Böylece mevcut modelle dahi geçen yıla oranla yüzde 102 büyümeyi başardık. Şimdi yenilenen Compass'ın da rüzgarıyla yıl toplamında hedefimiz 2 bin adet. Yani geçen yıla göre yüzde 50 büyümek."
HİBRİT SEÇENEĞİ
Yeni Compass'ın özgün tasarımı korunurken, tasarımcılar kabin içi malzeme kalitesi ve araç içi teknolojilerine odaklanmış. Yenilenen Compass'ta 150 bg gücündeki 1.3 litrelik motor, 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla kombine ediliyor. Compass'ın PHEV versiyonunda ise 1.3 litrelik motorun gücü 240 bg'e çıkıyor. PHEV Compass'ta dört tekerlekten çekiş sistemi sunuluyor.