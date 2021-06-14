OSD açıkladı! Türkiye'nin otomotiv üretimi ilk 5 ayda yüzde 28 arttı

Buna göre, ilk 5 ayda toplam otomotiv üretimi yüzde 28 artarak 532 bin 441 adede, otomobil üretimi de yüzde 23 yükselişle 353 bin 580 adede ulaştı. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 556 bin 513 adet oldu.

Söz konusu dönemde otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 65 olarak belirlendi. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 65, ağır ticari araçlarda yüzde 60 ve traktörde yüzde 77 seviyesinde gerçekleşti.