Yabancıya satışta hedef 50 bin konut

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanmanın yaşandığı mayıs ayında Türkiye
genelinde konut satışları artarken, yabancı ilgisi katlanarak büyüyor. Mayısta satılan konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.2 artarak 59 bin 116 oldu.
BEŞ AYDA 15 BİNİ GEÇTİ
Yabancılara yapılan konut satışları, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 106.5 artarak bin 776'ya yükseldi. Yabancıya konut satışı ilk 5 ayda ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24.9 artarak 15 bin 740 adede ulaştı. Yabancılara yapılan konut satışlarında, mayısta ilk sırayı 818 konut satışıyla İstanbul
aldı. Mayısta Irak
vatandaşları Türkiye'den 239 konut satın aldı. Irak vatandaşlarını sırasıyla, 231 konut ile İran
, 119 konut ile Rusya, 98 konut ile Afganistan ve 87 konut ile Almanya vatandaşları takip etti.
7 MİLYAR DOLAR GELİR
Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal
, yabancıya konut satışında rekor tazeleyeceklerini belirterek, "7 milyar dolar
lık gelir bekliyoruz. Adet bazında ise 50 binleri zorlayacağımızı düşünüyoruz. Bugüne kadarki rekorumuz 45 bin 483 adetti" dedi. Dünyanın en büyük gayrimenkul alıcısı Çin'in listeye geçen yıl ilk kez girdiğini, bu ülkeden yapılan yatırımları çok rahat artırabileceklerini belirten Akbal, "Doğru bir tanıtım, birtakım düzenlemeler, aracılık yapan kuruluşların lisanslı olması ve satış sonrası hizmet kalitesinin doğru yansıtılması gibi gelişmeler sayesinde Çinliler listenin ilk sırasında yer alabilir" diye konuştu.
KUR YÜKSELDİ, TALEP ARTTI
ÖZYURTLAR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, döviz kurundaki artışın gayrimenkul sektörüne dezavantajı ve avantajı beraberinde getirdiğini belirterek, dezavantaj olarak maliyetlerin arttığını, avantaj olarak da yabancıya kur artışı nedeniyle fiyatların cazip geldiğini söyledi. Turizm sezonundan beklentilerinin yüksek olduğunu aktaran Özyurt, yabancı satışta da artışın sürmesini öngördüklerini sözlerine ekledi. Akkuş Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş ise, "Yabancıya satışlar yükselen dövizin de etkisiyle artışta. İç piyasada satışların beklediğimiz seviyelere yükselmesi için faiz indirimi gerek" diye konuştu.
ABD'LİLERİN ROTASI TÜRKİYE
DÜNYANIN en çok yatırım çeken ve bir gurbetçi ülkesi olan ABD'den son dönemde gayrimenkul alımlarının arttığını aktaran Ömer Faruk Akbal, "Biz ABD ve diğer ülkelerdeki expat'ları, yani kendi ülkeleri dışında yaşayan gurbetçileri hedefliyoruz. Gayrimenkul alan kişiler başka yatırımlar da yapıyor ve entelektüel birikimini de o ülkeye taşıyor" ifadelerini kullandı. Özellikle batı ülkelerinde ve ABD'de yaşayan gurbetçi Müslümanların Türkiye'ye ilgisinin arttığını ifade eden Akbal, ABD'lierin Türkiye'den konut alımına ilgisinin salgınla birlikte yüzde 200 arttığını kaydetti.