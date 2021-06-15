Giriş Tarihi: 15.6.2021

Yabancıya satışta hedef 50 bin konut

Yabancıya konut satışı mayısta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 106, ilk 5 ayda ise yüzde 25 arttı. Sektör temsilcileri bu yıl 50 bin adet ve 7 milyar dolar gelirle tarihi rekor kırılmasını bekliyor