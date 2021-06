Yurtdışında kazandı Türkiye’ye yatırdı

Yurtiçinde ve yurtdışında birçok projeye imza atıp dünyanın en büyük 100 müteahhiti arasında yer alan Ant Yapı, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. İnşaatın yanı sıra turizm sektöründe de faaliyet gösteren şirket, Türkiye'deki 6'ncı turizm yatırımı olan Radisson Collection Hotel Bodrum'u açtı. Yatırım maliyeti 40 milyon dolar olan otel ile Radisson'un premium markası Radisson Collection ilk kez Türkiye'ye gelirken, Ant Yapı'nın toplam turizm yatırımı ise 250 milyon dolara ulaştı. Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay, Rusya İngiltere , Amerika Birleşik Devletleri ve Türki Cumhuriyetler'de 1 milyar dolar ciro ile işlerine devam ettiklerini belirterek, "Yurtdışı yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Yurtdışında kazandığımızı ülkemize yatırıyoruz" diye konuştu.Mehmet Okay, bu yıl içinde İstanbul ve Bodrum'daki arazilerinde proje geliştireceklerini açıkladı. Okay, "Radisson Collection'ın da içinde yer aldığı Anthaven projesinin ilk etabının teslimini ve satışlarını tamamladık. Anthaven 300 milyon euroluk bir projeydi. Otel ile birlikte 100 milyon euroluk yatırımını bitirdik. Projenin yeni etabını sonbaharda satışa çıkaracağız. İstanbul'da ise Beylerbeyi'nde 80 konutluk 300 milyon liralık bir proje planlıyoruz" diye konuştu.Şu anda Rusya'da 46 projesi devam eden şirket ilk kez bölgede geliştirici de oldu. Rusya'da yap-sat işi yapmaya da başladıklarını anlatan Mehmet Okay, "Moskova'da ortaklarımızla birlikte 300 konut ve otelden oluşan bir proje geliştiriyoruz" dedi. Okay, İngiltere'deki 6'ncı projelerine geçen yıl başladıklarını, ABD'de ise New York ve Miami'de şu anda 5 proje inşa ettiklerini ifade etti.