Fiyatlar arttı oteller evlere dönüştü

Koronavirüs sonrasında büyükşehirlerin kalabalığından uzakta kalmak isteyenler yazlıklarına yerleşirken, yazlık almak isteyenlerin talebiyle fiyatlar son bir yılda uçuşa geçti. Yazlık fiyatlarında yüzde 100'e varan oranda artışlar oldu. Yaz aylarının gelmesiyle kiralık ev talebi de artınca sezonluk kiralama fiyatları milyon liraları buldu. Bölgede ev bulmak zorlaşınca yatırımcılar için yeni bir trend başladı. İşlevini yitirmiş, eski, küçük otellerle apart, pansiyonlar yıkılıp lüks konutlara çevrilmeye başlandı.Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Bodrum Temsilciliği Başkanı Sevil Ece Gümüş Kapar, vatandaştan gelen yoğun talep nedeniyle bölgede eski olan otellerin lüks rezidanslara dönüştüğünü söyledi. Kapar, özellikle Bodrum Bitez ve Gümbet arasında yer alan Asarlık Koyu'nda birkaç otelin bu şekilde konutlara dönüştüğünün bilgisini verdi. Şu anda bir butik otelin de pazarlık aşamasında olduğunu belirten Kapar, "Ortakent'te, Marina'da otelleri eve dönüştürenler oldu. Son dönemde 7-8 tane bu şekilde değişti. Kiralık ev talebi yoğun olduğu için villa yerine daire ve rezidans şeklinde küçük projeler yapıldı" dedi. Otelden dönüşen projelerde fiyatların 550-600 bin eurodan başladığını aktaran Kapar, bölgede yaşamın başladığı lüks bir konut projesinin de otelden dönüştüğü bilgisini paylaştı. Antalya 'nın tatil bölgelerinden Kaş ve Kalkan'a talep artınca bölgede çok sayıda inşaat yapılmaya başlandı. İşlevsiz otellerin dönüşümü bu bölgede de görülüyor. Bölgede emlakçılık yapan Özcan Yılmaz, şunları söyledi: "Kaş ve Kalkan çevresindeki lüks villalara adeta talep patlaması yaşandı. Lüks villaların haftalık kirası 15 bin ila 50 bin TL arasına geldi. Eski pansiyon sahipleri de buraları villalara dönüştürmeye başladı."MARMARIS Emlakçılar Derneği Başkanı Zülfikar Soyvural, "Marmaris'in üç tarafı orman bir tarafı deniz, yeni arsa üretilemediğinden yoğun talepler fiyatları çok yükseltti. Pandemiyle iş yapamayan, masraflarını karşılayamayan küçük çapta konaklama hizmeti veren işletmeler de yeni oluşan talebe cevap vermeye yöneldi, dairelere, lüks konutlara dönüşmeye başladı. Hatta bazı küçük oteller mevcut yapısında tadilata giderek aylık kiralık konut tipine döndü. Küçük çaptaki 300'e yakın apart ve otelin yarısı lüks daire oldu. Bugün apart otellerden çevrilen 1+1 daireler 500 bin, 2+1 ve 3+1 özelliklerine göre 1 milyon ile 1 milyon 750 bin lira civarında değişiyor" diye konuştu.GAYRIMENKUL Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan ise şehir otelleri ve ofisler için farklı bir öneri getirdi. Şehir otellerinin bugünlerde önemli derecede müşteri sıkıntısı yaşadığını anlatan Özcan, bu tür binaların, yurtdışında oldukça yaygın olan 'hizmetli apartman (serviced apartment)' ya da 'uzatılmış konaklama (extended stay)' tarzına dönüştürülüp 3 ile 12 ay arasında değişen sürelerle kiracılara açılabileceğini ifade etti. Özcan, konut fiyatlarının enflasyonun üzerinde arttığı bir dönemde, konut satın alma maliyetine giremeyen, girmek istemeyen kiracı adayları için 'hizmetli apartman' tipindeki otellerin iyi bir alternatif olabileceğini sözlerine ekledi.