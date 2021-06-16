Sanayi bölgesindeki işyerlerinde aşılama başladı

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmalarda çalışan personellere yönelik Covid-19 aşı uygulaması başladı. 3 doktor 8 sağlık personeli eşliğinde günlük 400'e yakın kişinin aşılaması yapılıyor. MTOSB'de yapılan aşılamada Biontech aşısı kullanılıyor.

Firmaların alfabetik sırayla çağırıldığı aşı uygulamasına yoğun ilgi olduğu gözlendi. Türkiye'de bulunan Organize Sanayi Bölgeleri içerisinde ilk aile sağlığı merkezi olan ve pilot bir uygulama olarak dikkat çeken Akdeniz Organize Sanayi Bölgesi Aile Sağlığı Merkezi'nde yürütülen aşılama çalışmalarına çok sayıda sanayici ve işçinin katılması dikkat çekti.

MTOSB Başkanı Sabri Tekli, "Bölgemiz içerisinde aile sağlığı merkezinin açılması adına ciddi bir çalışma yürüttük. Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı, tedavi ve danışmanlık hizmetleri, sağlığı geliştirici hizmetler ile anne-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin verilmesi adına Mersin İl Sağlık Müdürlüğümüz ile işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz bu projenin aslında OSB'ler adına ne kadar önem arz ettiğini görmüş olduk. Salgın ile mücadelede aşılama büyük önem taşıyor. İşçilerimiz bölgemizden ayrılmadan aşılamalarını tamamlayabilecekler. Bu da hem işçi sağlığımız açısından önemli, hem de üretim hatlarında aksama yaşanmasının önüne geçecek. Üretim devamlılığını ön planda tutarak, hizmeti ayağımıza kadar getiren başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Aşılamanın MTOSB'de bulunan tüm firma çalışanlarının aşısının tamamlanana kadar süreceği belirtildi.