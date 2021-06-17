Dolar ne kadar, kaç TL? FED faiz kararı sonrası 17 Haziran dolar kuru fiyatı

Dün açıklanan FED faiz kararı ile birlikte "Dolar ne kadar, kaç TL?" sorusu da yatırımcıların ve vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürerken dolar kuru da merak edilenler arasında yerini alıyor. Türkiye'de ve dünyada meydana gelen son dakika gelişmeleri sebebiyle araştırılan ve dolar kuru sabah saatleri itibarıyla 8,62 seyrediyordu. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL? 17 Çarşamba Haziran 2021 Döviz kuru ile dolar ne kadar oldu?
DOLAR NE KADAR, KAÇ TL? 2 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA
DOLAR FİYATLARI
ALIŞ: 8,6240
SATIŞ: 8,6262
EURO FİYATLARI NE KADAR?
ALIŞ: 10,5344
SATIŞ: 10,5383