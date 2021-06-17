Giriş Tarihi: 17.6.2021 10:38 Son Güncelleme: 17.6.2021 10:43

Dolar ne kadar, kaç TL? FED faiz kararı sonrası 17 Haziran dolar kuru fiyatı

Gelen son dakika haberine göre FED faiz kararını açıkladı. Dolar ne kadar sorusunun yanıtı da sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Küresel ve ulusal olarak meydana gelen gelişmeler doğrultusunda çeşitli sebeplerle alım yapacak olan vatandaşlar döviz kuru alış ve satış fiyatları bilgisine ulaşmak istiyor. Buna göre; bugün dolar ne kadar, kaç TL? 17 Haziran 2021 Döviz kuru ile dolar ne kadar oldu? İşte, Çarşamba günü itibarıyla dolar kuru fiyatları...

Dün açıklanan FED faiz kararı ile birlikte "Dolar ne kadar, kaç TL?" sorusu da yatırımcıların ve vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürerken dolar kuru da merak edilenler arasında yerini alıyor. Türkiye'de ve dünyada meydana gelen son dakika gelişmeleri sebebiyle araştırılan ve dolar kuru sabah saatleri itibarıyla 8,62 seyrediyordu. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL? 17 Çarşamba Haziran 2021 Döviz kuru ile dolar ne kadar oldu?

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL? 2 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA DOLAR FİYATLARI ALIŞ: 8,6240 SATIŞ: 8,6262 DOLAR FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ