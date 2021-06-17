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Giriş Tarihi: 17.6.2021

Hazine’nin ihracına 4 kat talep

Hazine’nin ihracına 4 kat talep
, 2.5 milyar dolar tutarında kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. 5 yıl vadeli (22 Haziran 2026) ihracın tutarı 2.5 milyar dolar ve kira oranı yüzde 5.125 ( + 426.7 baz puan) oldu. İhraç tutarı 22 Haziran'da hesaba geçecek. İhraca 200'den fazla yatırımcıdan, ihraç tutarının yaklaşık 4 katı talep geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı altın tahvili ve altına dayalı sukuk ihracı da yaptı. 18 Haziran 2021 valörlü, 14 Haziran 2024 itfa tarihli olarak; 6 ayda bir yüzde 1,15 kupon ödemeli 5.305 kilogram altın karşılığı altın tahvili, 6 ayda bir yüzde 1.15 kira ödemeli 10.142 kilogram altın karşılığı sukuk ihracı yapıldı.
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Hazine’nin ihracına 4 kat talep
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