SON DAKİKA: Milyonlarca emeklinin gözü Temmuz zammında! SSK ve BAĞKUR emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. 8 milyonu aşkın emekliyi ilgilendiren bu maaşlara yapılacak zam oranının Haziran ayında belirlenen enflasyon oranı ile belli olacak. 5 aylık enflasyon verisinin yüzde 6.39 olduğu bilinirken maaşlarla beraber evde yakınına bakan, yaşlı ve engelli parası gibi ücretlerde de artış olacak. Buna göre emekli maaşlarına ne kadar, kaç para zam yapılacak? İşte detaylar;
Gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 441,44 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 908 lira 35 kuruştan 7 bin 349 lira 79 kuruşa çıkacak.
Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon tahminine göre ise ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 7.67'yi bulabilecek. Bu durumda en yüksek maaş 529,87 lira artışla 7 bin 438 lira 22 kuruşa çıkacak.