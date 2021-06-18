Sıkı duruş kararlılıkla sürecek

ABD Merkez Bankası
'nın önceki günkü toplantısının ardından tüm gözlerin çevrildiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) dünkü toplantıda faizi değiştirmedi. Merkez Bankası
Başkanı Şahap Kavcıoğlu
başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu
(PPK) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19 düzeyinde sabit tuttu. Merkez Bankası böylece, Kavcıoğlu'nun başkanlık ettiği son üç PPK toplantısında faiz değişikliği gerçekleştirmemiş oldu.
KRİTİK KELİME METNE GİRDİ
Faizleri sabit tutan TCMB, karar metninde sıkı duruş vurgusu yaptı. Metinde, "Nisan Enflasyon Raporu
tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir" denildi. Bir önceki karar metninde ilgili bölümde 'mevcut duruş' ifadesi kullanılmıştı. Böylelikle son karar metnine 'sıkı' ifadesinin eklendiği görüldü. Duyuruda, TCMB'nin, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceği vurgulandı. Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizinin, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edileceği belirtildi.
AŞILAMAYA VURGU YAPILDI
PPK sonrası yapılan açıklamada, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde aşılamanın hızlanmasının küresel ekonomide toparlanma sürecini desteklediği belirtilerek, yurtiçi iktisadi faaliyetin güçlü seyrettiğine dikkat çekildi. Aşılamanın toplumun geneline yayılarak hızlanmasının salgından olumsuz etkilenen hizmetler ve turizm sektörlerinin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanıdığı kaydedildi.
CARİ DENGEDE İYİLEŞME HIZLANACAK
GERÇEKLEŞTIRILEN parasal sıkılaştırmanın etkisiyle kredilerin ılımlı bir seyir izlediği ifade edilerek, "İhracattaki güçlü artış eğilimi, kredilerdeki yavaşlama, altın ithalatındaki gerileme ve aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasının cari işlemler dengesinde başlayan iyileşmeyi hızlandırması beklenmektedir" denildi