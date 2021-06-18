Ziraat’ten ekonomiye 743 milyar TL destek

ZİRAAT Bankası
Genel Müdürü Alpaslan Çakar
, bugün itibarıyla aktif büyüklüğü 1 trilyon lirayı aşan Ziraat Bankası'nın kredilerle ekonomiye 743 milyar liralık destek verdiğini söyledi.
TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE
Ziraat Bankası'nın 2017-2018 yılı hesaplarının görüşüldüğü KİT Komisyonu toplantısında konuşan Çakar, 743 milyar liralık kredinin 601 milyar TL'sinin nakdi, 142 milyar TL'sinin de gayri nakdi kredilerden oluştuğunu söyledi. Çakar, "Bu sadece reel sektöre verilen krediler olup menkul kıymet anlamında devlete de borçlanma ihtiyaçları durumunda 200 milyar liranın üzerinde kredi vermiş durumdayız" diye konuştu. Çakar, Ziraat Bankası'nın bin 752 yerde faaliyette bulunduğunu ve 25 bin personelle hizmet verdiğini söyledi. Demirören Grubu
'na kullandırılan krediye ilişkin soruları yanıtlayan Çakar, "Ziraat Bankası inşaat, enerji, hizmet sektörlerine olduğu gibi medyaya da kredi verebilir. Söz konusu firma da bu kapsamda kredi verilmiş bir firmadır. Söz konusu firmanın kredileri canlı hesaplarda izlenmektedir. Ancak şunu belirteyim, bankamız bu firmaya da bütün müşterilerinde olduğu gibi bankacılık usul ve esaslarının gerektirdiği çerçevede muamele edecektir. Bu kredinin tabii olduğu bankacılık kuralı ne ise bu kredi içinde aynısı uygulanacaktır" yanıtını verdi.
KREDİLERİN SEKTÖREL DAĞILIMI
Çakar, kurumsal kredinin sektörel dağılımına ilişkin de bilgi verdi. Kredilerin yüzde 20'sinin tarım sektörüne kullandırıldığını belirten Çakar, "Kredi misyonumuza uygun davrandık. bundan sonra da davranmaya devam edeceğiz ve bundan da asla geri durmayacağız. Burada sevindirici olan bir kalem daha var, o da ikinci sırada yer alan kalemin imalat sektörü olması. Üretimin, istihdamın, yatırımı, ihracatın çok ön plana çıktığı ve ülkemiz için hayati önem arz ettiği bir dönemde ikinci sırada yer alan kalem de imalat sektörü oldu. Bunun yanında yine sektörlere bakıldığında enerji sektörü yüzde 8 gibi pay alıyor ki, bu enerji sektörü, yenilenebilir enerjiden bahsediyoruz; bu arada da özellikle GES, HES, RES gibi yatırımların finansmanları söz konusu" dedi.