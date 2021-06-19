Turkuvaz Medya’dan babalar buluşması

Turkuvaz Medya'nın yarın düzenleyeceği SABAH Gazetesi Babalar Günü webinarında pek çok ünlü isim buluşacak. Etkinlik, saat 13:00'te Sabah Daily Sabah Yazılı Medya Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman
'ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in moderatörlüğünde 'İş Dünyasında Baba Olmak' konulu panele Kiğilı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı
, Erciyes Anadolu Holding
CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı
, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu
, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu katılacak. Sabah Gazetesi ve Günaydın Köşe Yazarı İlker Gezici'nin moderatörlüğünde bir araya gelecek. sanatçı babalar Alişan, Ozan Akbaba, Özgün, Serkan Çağrı ve Yunus Emre Yıldırımer bir araya gelecek.
GENİŞ KATILIM
Saat 15:00'te başlayacak Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'ın moderatörlüğünü yapacağı 'Spor Dünyasında Baba Olmak' paneline Ergin Ataman, Mustafa Denizli ve milli güreşçi Rıza Kayalp katılacak. Etkinlik www. sabahbabalargunu.com websitesi ile SABAH Gazetesi'nin YouTube, Instagram adresleri ile SABAH TV'den canlı izlenecek.