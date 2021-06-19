Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Turkuvaz Medya’dan babalar buluşması
Giriş Tarihi: 19.6.2021

Turkuvaz Medya’dan babalar buluşması

Turkuvaz Medya’dan babalar buluşması
Turkuvaz Medya'nın yarın düzenleyeceği SABAH Gazetesi Babalar Günü webinarında pek çok ünlü isim buluşacak. Etkinlik, saat 13:00'te Sabah Daily Sabah Yazılı Medya Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi 'ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in moderatörlüğünde 'İş Dünyasında Baba Olmak' konulu panele Kiğilı Yönetim Kurulu Başkanı , CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı , Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve GYODER Başkanı , Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu katılacak. Sabah Gazetesi ve Günaydın Köşe Yazarı İlker Gezici'nin moderatörlüğünde bir araya gelecek. sanatçı babalar Alişan, Ozan Akbaba, Özgün, Serkan Çağrı ve Yunus Emre Yıldırımer bir araya gelecek.

GENİŞ KATILIM
Saat 15:00'te başlayacak Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'ın moderatörlüğünü yapacağı 'Spor Dünyasında Baba Olmak' paneline Ergin Ataman, Mustafa Denizli ve milli güreşçi Rıza Kayalp katılacak. Etkinlik www. sabahbabalargunu.com websitesi ile SABAH Gazetesi'nin YouTube, Instagram adresleri ile SABAH TV'den canlı izlenecek.

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Turkuvaz Medya’dan babalar buluşması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA