Ziraat Katılım Afrika’ya açılıyor

Beş yıl gibi kısa bir sürede katılım bankacılığında 60.2 milyar liralık aktif büyüklüğe ulaşan Ziraat Katılım Afrika
'da hedef büyüttü. Geçen yıl Sudan
'da şube açan Ziraat Katılım Güney Afrika
, Somali
'de şube açmak için kolları sıvadı. Hedefte ise Libya
var. Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir, "Sudan'dan sonra diğer Afrika ülkelerinden de talep gelmeye başladı. Somali'de, Güney Afrika'da böyle bir çalışmamız var, Libya'da da bankacılık faaliyetinde bulunmak istiyoruz" dedi.
Ziraat Katılım'ın 2017-2018 yılı hesaplarının görüşüldüğü KİT Komisyonu'nda konuşan Özdemir, Ziraat Katılım ortaklığı ile geçen yıl haziranda faaliyete başlayan Türkiye'nin ilk yerli endüstriyel enzim fabrikası LIVZYM Biyoteknoloji'yi de anlattı. Özdemir, "Yıllık küresel pazar büyüklüğü 8 milyar dolar
olan enzimler; gıda, deterjan, kâğıt, tekstil, deri ve yem sektörlerinde teknolojik ara ürün olarak kullanıyor" diye konuştu. Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Karakütük de geçen yıl 12.5 milyar lira tutarında 23 adet kira sertifikası ihracı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Önceki yıl 19 kira sertifikası ihraç tutarı 8.2 milyar lira oldu. Kira sertifikalarının vadeleri ise 100-104 gün olmaktadır. Sukuk ihraçlarımız sürecek" değerlendirmesini yaptı.