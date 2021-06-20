Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Türk SİHA’ları kartları yeniden dağıttı: Avrupa sıraya girdi! İşte o ülkeler
Giriş Tarihi: 20.6.2021 12:33 Son Güncelleme: 20.6.2021 12:55

Türk ’ları kartları yeniden dağıttı: Avrupa sıraya girdi! İşte o ülkeler

Türk SİHA’ları kartları yeniden dağıttı: Avrupa sıraya girdi! İşte o ülkeler

Başkan ’ın talimatıyla başlayan ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ ’nin savunma sanayisine çağ atlattı. Nitekim Türkiye ithal eden durumdan, ihracat yapan ülke konumuna geçerek dünyada devleri arasına adını yazdırdı. Envanterine her geçen gün silahlar katan Türkiye’nin savunma sanayi ürünlerine son olarak Macaristan talip oldu. Ankara Büyükelçisi Viktor Mátis, Türkiye’nin sadece ve 'larıyla ilgilenmediklerini, diğer ürünlere de ilişkin satın alma seçeneğini düşündüklerini açıkladı.

Başkan 'ın her fırsatta dile getirdiği ve büyük önem verdiği 'Milli Teknoloji Hamlesi' 'nin hem bölgedeki askeri gücünü perçinlerken, hem de ekonomik kazanımlarıyla dikkat çekiyor.

Bununla beraber Libya, Suriye ve son olarak Dağlık Karabağ'ın işgalci Ermenistan güçlerinden geri alınmasında büyük paya sahip olan 'lar için birçok ülke satın alma seçeneğini değerlendiriyor.

MACARİSTAN'DAN SİHA AÇIKLAMASI

Halihazırda Katar, Azerbaycan ve son olarak ve NATO üyesi Polonya tarafından satın alınan SİHA'larla yakından ilgilenen ülkeler arasında Letonya, Kazakistan, Macaristan ve Romanya da bulunuyor.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Rus basınından Sputnik'e yaptığı açıklamada TB2'leri değerlendirdi.

"GÖZÜMÜZ, TÜRK SAVUNMA SANAYİİ ÜRÜNLERİNDE"

"Bu konuda şu anda net bir plan yok." diyen Matis, görüşmelerin sürdüğünü ve en uygun olanı seçmeye hazır olduklarını kaydetti. Matis, "Sadece /SİHA konusunda değil. Bizim gözümüz Türk savunma sanayisinin tüm ürünlerinde." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE ÇOK İYİ İŞLER ÇIKARIYOR"

Daha önce Macar basınında çıkan haberlerde, Türk savunma sanayisinin kaydettiği ilerleme okurlara aktarılarak, "Türkiye'nin başka ülkeleri zengin etmek yerine kendi bağımsız savunma teknolojisini geliştirdiği" vurgulanmış, ''Türkiye kendi savaş uçağını, uçak gemisini, zırhlı araçlarını geliştiriyor ve bu arada ürettiği İHA'lar da çok iyi işler çıkarıyor.'' denilmişti.

POLONYA 24 ADET ALDI: ALMANYA VE İNGİLTERE DE HAREKETE GEÇTİ

Bayraktar TB2 SİHA'ları, Dağlık Karabağ'da Ermeni Ordusu'nu, Libya'da Hafter'i, Suriyede terör örgütü PKK'yı dağıttı. Dünyayı kıskandırdı. Peşpeşe tam 6 ülke ordusuna kattı. Son olarak Polonya 24 adet satın aldı. Almanya ve İngiltere de kendi savunma gücüne katmak için düğmeye bastı.

SATIN ALANLAR

Polonya, Ukrayna, Tunus, Katar, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Libya.

ALMAK İSTEYENLER

Fas, Almanya, Sırbistan, İngiltere, Macaristan, Bulgaristan, Pakistan, Kazakistan ve Malezya.

SİHA ALANINDA DEHA

Çinli popüler bilim yazarı Song Yiçang, Baykar Teknik Müdürü 'ı "SİHA alanında deha." şeklinde tanımladı.

Song, Çin Merkezi Televizyonunda (CCTV) "Savaş Teknolojileri" başlığıyla yayınlanan programda, Bayraktar'ı Apple şirketinin kurucusu Steve Jobs'a benzeterek, "SİHA konusunda Türkiye'de bu alanda bir deha ortaya çıktı. Bu, Selçuk Bayraktar. Türkiye'de insansız hava araçlarının babası. Bayraktar'ın SİHA savaşındaki konumu, Steve Jobs'un akıllı telefon teknolojisindeki konumu gibi." dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Türk SİHA’ları kartları yeniden dağıttı: Avrupa sıraya girdi! İşte o ülkeler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA