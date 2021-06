Düzce’de dev yatırım: 1500 kişi istihdam edilecek

Düzce Belediyesinin, istihdamı artırmaya yönelik attığı adımlar sayesinde, Düzce dev bir yatırım daha kazanıyor. Bir süre önce Düzce'ye yatırım yapma kararı alan et sektörünün önemli firması, Gümüşova Entegre Et Tesislerinin temeli için ilk kazmayı vurdu. Başkan Özlü, Bin 500 kişiye istihdam sağlayacak ve yanında 'Et ve Gıda Teknolojileri Bölümü'nün de bulunduğu bir Meslek Lisesi" yapacak olan firma yetkililerine teşekkür etti.

EN MODERN TESİS

Kendi sektöründe lider et ve et ürünleri üreticilerinden biri olan firma, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yeni entegre tesisleri için ilk kazma vuruldu. Dev tesisin faaliyete başlaması ile birlikte Bin 500 kişiye yeni iş kapısı açılmış olacak. Ülkemizin en büyük, en modern ve en hijyenik entegre et ve et ürünleri tesisi olacağı ifade edilen tesisler, Cumhuriyetimizin 100. Yılı'nda üretime başlayacak.

ENTEGRE TESİSLERİN YANINA MESLEK LİSESİ

Et ve et ürünleri üretiminin yanı sıra tesiste, helal jelatin üretiminin hammaddesi olan bone-chips üretilmesinin planlandığı fabrikanın yanına bir de meslek lisesi yapılacak. Düzce Valiliği'nden yer tahsisi yapılmasının ardından, içerisinde Et ve Gıda Teknolojileri Bölümlerinin de bulunduğu bir Meslek Lisesi inşa edilerek, Düzceli gençlerin eğitimine ve nitelikli istihdamına katkı sağlanacak.

İSTİHDAMI ARTIRMAYA YÖNELİK ADIMLARIMIZ SÜRECEK

Düzce'ye yatırım yapma kararı alan firmanın fabrikası sayesinde yüzlerce kişiye yeni iş imkanı sunulacağını hatırlatan Başkan Özlü; "Bir süre önce Düzce'ye yatırım yapma kararı alan firmanın dev entegre tesisleri için ilk kazma vuruldu. Tesislerin faaliyete geçmesi ile birlikte Düzce'de yüzlerce hemşerimize yeni iş imkanı sunulmuş olacak. Yatırımcı firmanın, Ankara ve İstanbul gibi metropollerin tam ortasında bulunan Düzce'yi tercih ederek isabetli bir karar aldığını düşünüyorum. Düzce'ye böyle büyük bir yatırım yapan firmaya çok teşekkür ediyorum. İnşallah diğer yatırımcı arkadaşlarımızı da Düzce'ye davet ederek istihdamı artırmaya yönelik adımlar atacağız. Düzce'mize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.