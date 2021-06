Sadece çocuklarımızın değil, çalışanlarımızın da babasıyız

İş dünyasının önde gelen isimleri dün Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen 'Babalar Günü' webinarında buluştu. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen "İş Dünyasında Baba Olmak" konulu panelde, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu , Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı , Kiğılı Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin yer aldı. Bellona, Koza Altın İşletmeleri ve Pierre Cardin sponsonluğunda gerçekleştirilen webinarda iş dünyasındaki babaların çocuklarıyla olan iletişimleri, çalışma temposunda baba olarak yaşadıkları keşkeler, çalışanlarına karşı duydukları babalık içgüdüsü vurgulandı.Webinarın açılış konuşmasını SABAH ve Daily Sabah Yazılı Medya, İcra Kurulu Üyesi Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman, yaptı. Uzman, "Babalarımız güçlü bir çınar gibi bizi sarmalayan, gücüyle kuvvetiyle her zaman arkamızda olup bizi yalnız olmadığımızı hissettiren varlıklardır. Onları sahiplenici, koruyan, kollayan, evin direği, en güvenilen ve arkamızdaki güç olarak tanımlayabiliriz. Ben de çok değerli bir babanın kızı olarak herkesin bu anlamlı gününü kutluyorum" diye konuştu.KALYON Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, iş dünyasında babasıyla birlikte çalışan şanslı bir evlat olduğunu söyledi. Anne ve baba sevgisinin tek bir güne sığamayacağını söyleyen Kalyoncu, "Babalık kavramı bizim kültürümüzde çok önemli bir yere sahip. İş hayatında da aile içinde de farklı yönleriyle hissettirilen bir kavram. Allah hepimize örnek babalık yapmayı nasip etsin" dedi. Kendisinin de genç yaşta baba olduğunu anlatan Kalyoncu, babayla çalışmanın bir ayrıcalık olduğunu belirtti. Kalyoncu, "Babam Cemal Kalyoncu, örnek bir liderlik sergiledi hepimize. Hiçbir zaman kendisinin kopyası olmamızı istemedi. Herkesin kendini keşfetmesini sağlarken, bir yandan da deneyim transferini bize aktardı. Birlikte çalışmada en önemli unsur bu çünkü" diye konuştu.Mehmet Kalyoncu, şöyle devam etti: "Babam, çok çalışkan ancak hırslı biri değil. Zor dönemlerde işini kurmuş, büyütmüş. Bize hep, 'Dünyanın işi bitmez, ancak vakit geçiyor. Ailene öncelik ver. Onlara vakit ayır' diye nasihat verir. Biz de babamızın gösterdiği yoldan ilerliyoruz. Ailene ayıracağın vakti de kaliteli geçirmek gerekiyor. Biz bunu bazı ritüellere bağladık. Örneğin pazar günleri geniş ailemizle birlikte toplanır, kahvaltı yaparız. O gün kimse başka bir program yapmaz. Ben cumartesi günleri kendi çekirdek ailemle zaman geçiririm."Pandeminin gayrimenkul sektörünün genlerini değiştirecek kadar çok etkilediğini söyleyen Kalyoncu, "Eskiden kapalı alanlar üretilirken, açık alanlar üretmek marifet oldu. Kendi çocuğumuza layık görmeyeceğimizi inşa etmememiz lazım. Bu paradigma değişiminde yeni bir talep mutlaka çıkacak. Yurtiçinde ne kadar yüksek potansiyel varsa yurtdışı da öyle. Firmalar son 20 yılda çok büyük deneyimler kazandı. Son 1 yılda Romanya'da yeni bir doğal gaz boru hattı sözleşmesi imzaladık. Bir yandan da Türkiye'deki yatırımlarımızı sürdürüyoruz" dedi.TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, sadece kendi çocuklarının değil, on binlerce çalışanının da babası olduğunu hissettiğini söyledi. Tosyalı, "Aldığımız her kararda, yaptığımız her işte o büyük aileyi hissetmek, onların enerjilerinden güç almak aslında her dakika babalığın bütün hislerini yaşadığımızı gösterir. Allah herkese bu duyguyu nasip etsin. Biz 7/24 hissediyoruz" dedi. İş hayatına 5 yaşında atıldığını anlatan Fuat Tosyalı, "Biz babamla birlikte büyüdük. 53 yıldır iş hayatındayım. O zaman fazla ilgilenemiyorduk çocuklarımızla. Şimdi torunlarıma vakit ayırıyorum. 5 torunum var biri de geliyor. Çocuklara küçükken sevgi vermek gerekiyor" diye konuştu. Şirketlerinde çocuklarının çalışma hayatıyla ilgili kuralları olduğunu belirten Fuat Tosyalı, şöyle anlattı: "Tabi gençlerimizi güzel yetiştiriyoruz. Ancak bazı kurallarımız var. Onlara güzel eğitimler aldırdık. Biz liseden sonra okuyamadık. Akıl değil, kol gücüne odaklandık. Ama çocuklarımızı iyi okuttuk. Şimde bizimle çalışıyorlar. Fakat onları hissedar olarak yetiştiriyoruz. Yanımızda binlerce profesyonel çalışıyor. Aileden olanları rakip görmesinler istedik. Şimdiye kadar bunu başardık. Her okulunu bitirene bir tur attırıyoruz şirketlerimizde. Yönetim kurulumuza alıyoruz. Toplantıları dinliyor, kararları görüyor, nasıl aksiyon aldığımıza bakıyorlar. Sonuçtan mutluyuz."KIĞILI Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, Babalar Günü'nde baba ve dede olmanın hazzını yaşadığını belirterek, "Bizim zamanımızda böyle günler yoktu. Ben babamın beni sevdiğini gözünden anlardım. Mesela bir gün beni öptüğünü hatırlamam. Ama ben çocuklarıma böyle davranmadım. Onlara hep sevgimi gösterdim" dedi. 65 yıl önce iş hayatına babasının bir arkadaşının yanında çalışarak başladığını söyleyen Kiğılı, şöyle devam etti: "Ortaokul 2. sınıftaydım. Yaz tatili için babam çalışmam gerektiğini söyledi. 65 sene önce baba bir şey deyince tamam denilirdi. Babamın bir arkadaşının Kapalıçarşı'da kadın mantosu satan bir dükkanı var. Ertesi gün gittim. 'Çığırtkanlık yapacaksın' dediler. Sonra ben çok iyi bir çığırtkan oldum. Para kazanmaya başladım. Daha sonra da babam beni yavaş yavaş kendi işine alıştırdı. O senelerde hazır giyim yok. Kumaşçılıktı ilk işim."Aile şirketinde çocuklarının çalışmadığını ancak torunlarının çalıştığını söyleyen Abdullah Kigılı, onlar için de belli kurallar olduğunun altını çizdi. Kiğılı, "Torunları direkt işin başına almıyoruz. 1 sene başka bir yerde çalışmalarını şart koyuyoruz. Başka yerde iş hayatının zorluklarını görecekler, sonra şirkette en alt pozisyonda en düşük maaşla başlayacaklar. Hiçbirini zoraki işe sokmadık. Herkes sevdiği işi yapsın istedik" diye konuştu.ŞİRKET olarak yurtdışına açıldıklarını kaydeden Kiğılı, şunları anlattı: "Balkan ülkelerinin tamamında varız. Sırbistan'a giren ilk Türk erkek markalarından biriyiz. Yakın gelecekte fiyatlar Avrupa'da düştü. İtalya'da mağaza tuttuk. Aylığı 10 bin euroluk mağazayı 2.500 euroya tuttuk. Arkamızda devletin yardımını hissediyoruz. Devlet yurtdışında ihracat yapabilmek için inanılmaz teşvikler veriyor. Konsolosluklar bize çalışıyorlar. Ofislerini açıyorlar. Bu kriz fırsat doğurdu. Geleceğimiz parlak. Bizleri çok büyük işler bekliyor. Çalışmaya devam."ORKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, 3 çocuk babası olduğunu ve 3 farklı jenerasyonu aynı anda yaşadığını söyledi. Özellikle üretim, tasarım, yurtiçi perakende ve ihracat olmak üzere her yerde olduklarını anlatan Orakçıoğlu, şöyle devam etti: "Pandemide durmadık ve çok daha hırslandık. Polonya, Slovakya Dubai gibi yerlerde mağaza açtık. İngiltere ve İtalya'da mağazalar kapanıyor. Artık koleksiyon yaratan yok ve biz onların bıraktığı boşluğu değerlendirirsek çok iyi fırsatlar var. Dünyanın odak merkeziyiz ve aşılanma sayımız arttı. 2-3 saat uçuş mesafesinde fiyatlarımız çok cazip. Bence alışveriş turizmini oluşturmalıyız. Dünyadaki markalar bize saygı duymaya başladı. Hem sektörel anlamda çok büyük bir deneyim kazandık. Rakiplere bakıyoruz, enerjileri bitti, heyecanları yok."ERCİYES Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, genç yaşta baba olduğunu belirterek, "20 yaşımda evlendim. Şu an 50 yaşındayım. 3 kız çocuğum ve bir torunum var" dedi. Ertekin, eskiden bir babanın, babasının yanında çocuklarını sevmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Ben vakit buldukça sevmeye sarılmaya birlikte vakit geçirmeye dikkat ettim. Çok çalışmak zorunda kaldım. Profesyonel bir yönetici olduğum için ekstra çalışmam gerekti. Onlardan daha fazla zaman çalmak zorundaydım" diye konuştu. Ertekin, "4 yıldır da 12.700 mesai arkadaşımız var. Bayiliklerle birlikte sayımız 70 binlere çıkıyor. Tüm bunları düşündükçe sorumluluk daha fazla artıyor. Hal böyle olunca da insan ilk fadakarlığı kendi çocuklarından, ailesinden yapmak zorunda kalıyor. Çok şükür çocuklarım da eşim de bana anlayış gösterdiler. Geçmişe dönsem, yine aynı sorumluluk duygusuyla hareket ederdim" şeklinde konuştu.8 farklı sektörde hizmet verdiklerini kaydeden Alparslan Baki Ertekin, "Türkiye genelinde 1.600 mağazamız var. Mobilya perakendesinde aktif çalışıyoruz. Yurtdışında da 3 bin mağazamız var. Pandemiyi doğru değerlendirip üretimi yüzde 40 artırdık. Biraz daha agresif ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.