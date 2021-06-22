180 ton balık kurtarılacak

Balık tüketimini artırmak için kolları sıvayan Metro Türkiye, sürdürülebilir balıkçılığı destekleme amacıyla "Yediği Önünde, Yemediği Yarında" projesini hayata geçirdi. Hatko Su Ürünleri ve Skretting'in katkılarıyla hayata geçirilen projede Türkiye'de endüstriyel boyutta ilk kez levrek ve çipuranın yetiştiriciliğinde alg yağı içeren yem kullanılacak. Bu yem, balıkta Omega 3 yağ asitlerinin değerlerinin artmasını sağlıyor. Yem sayesinde 150 ton üretim hedeflenen projede, 180 ton deniz balığı da kurtarılmış olacak. Bu, 30 bin kişinin yıllık balık ihtiyacının karşılanması anlamına geliyor.
13 AY SONRA SOFRADA
Proje kapsamında yetiştirilen ilk levrek ve çipuralar ise 13-16 ay sonra sofralara gelecek. Balıkların Omega 3 değerlerine kadar birçok kriterde analizleri Norveç
'te ve Muğla
Üniversitesi işbirliğiyle Türkiye'deki laboratuvarlarda belirli periyotlarla yapılıyor. Proje kapsamında üretilen balıkların 2022 yılının başlarında Metro Premium markası altında tüketicilerle buluşması planlanıyor. Metro CEO'su Sinem Türüng
, "Metro Türkiye'nin bu balıkları yetiştireceği kafeslerde metreküp başına 8-10 kilogram oranda balık bulunuyor. Bu da balıkların daha az strese girmesini sağlıyor" dedi.
YILDA 6.2 KİLOGRAM BALIK
"Yediği Önünde, Yemediği Yarında" projesi Muğla'nın Bodrum
ilçesinde başlatıldı. Türüng, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de kişi başına düşen yıllık balık tüketiminin 6.2 kilogram olduğunu, dünya ortalamasının 21 kilogram olduğunu söyledi. Hatko Grup Genel Müdürü Baran Ergüven, sağlıklı ve kaliteli su ürünlerinin üretim süreçleri sırasında da çevreye ve doğal kaynaklara olan etkilerini en az düzeyde tutmanın önem taşıdığını söyledi. Skretting Genel Müdürü Ziya Özaydın
da dünyanın en büyük yem üreticilerinden olduklarını söyledi.
METRO PREMIUM MARKASIYLA RAFTA
"YEDİĞİ Önünde, Yemediği Yarında" projesi kapsamında yetiştirilen balıklar Metro Türkiye'ye özel olarak üretilecek. Balıklar Metro Premium markası ile raflarda olacak. Metro Türkiye projeye 30 metre çapında bir kafes levrek ve bir kafes çipura ile başladı ve her kafese 2 gramlık 300 bin adet yavru koydu. Yavrular 25-30 grama ulaşınca boylama yapılacak ve her kafesten 240 bin adet balık metreküpe 8-10 kilogram olacak şekilde stoklanacak. Çipuraların Şubat 2022'de, levreklerin ise Mayıs 2022'de reyonlarında olması planlanıyor. Metro, Türkiye'de kendi markası altında kültür balıklarına raflarında yer veren markalardan. Bu amaçla kendi markası Metro Chef altında kültür balıklarını tüketicilerle buluşturuyor.