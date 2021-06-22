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Giriş Tarihi: 22.6.2021 08:49 Son Güncelleme: 22.6.2021 08:49

Bu illerde ev alanlar yaşadı! Prim yüzde 70'i aştı: 'u bile geçtiler

Bu illerde ev alanlar yaşadı! Prim yüzde 70'i aştı: İstanbul'u bile geçtiler

Covid-19 süreci ile birlikte başlayan uzaktan çalışma ve kalabalık alanlardan uzak durma, büyük, balkonlu ve müstakil evlere talebi artırdı. Bununla beraber ’de müstakil son bir yılda yüzde 64,43, konut fiyatları yüzde 31,68, arsa fiyatları ise yüzde 36,91 yükseldi. İşte ’u bile geride bırakan, konut metrekare fiyatında yıllık değer artışı yaşanan en yüksek iller…

Talep artışı hem konut fiyatlarının hem de arsa fiyatlarının artmasına sebep oldu. genelinde müstakil son bir yılda yüzde 64,43, konut fiyatları yüzde 31,68, arsa fiyatları ise yüzde 36,91 arttı.

Endeksa'nın verilerine göre, uzaktan çalışmanın yaygınlaşması ile yazlık bölgelere çok fazla talep oldu ve en yüksek değer artışı yazlık bölgelerde görüldü.

ORTALAMA METREKARE SATIŞ FİYATI 5801 TL OLDU

Türkiye genelinde müstakil konutların ortalama metrekare satış fiyatı 5 bin 801 TL, ortalama konut fiyatı bir milyon 116 bin 200 TL olarak açıklandı.

KONUT YATIRIMININ GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ 31 YIL

Yatırımın geri dönüş süresi 31 yıl olurken, son bir yılda Türkiye genelinde konut fiyatları yüzde 31,68, arsa fiyatları ise yüzde 36,91 artış gösterdi.

EN AZ ARTIŞ BURSA'DA

Bursa'da ortalama metrekare satış fiyatı 3 bin 717 TL olarak açıklandı. Fiyatlar ise 695 bin 79 TL'den başlıyor.

Geri dönüş süresinin 30 yıl olduğu Bursa'da yıllık değer artışı ise yüzde 34,04 olarak belirlendi. İşte yıllık değer artışı en azdan en fazlaya liste...

İZMİR

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 7.910

Ortalama Konut Fiyatı (TL): 1.439.620

Yıllık Değer Artışı (%): 54,16

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 31

BALIKESİR

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 5.365

Ortalama Konut Fiyatı (TL): 906.685

Yıllık Değer Artışı (%): 55,96

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 33

İSTANBUL

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 9.966

Ortalama Konut Fiyatı (TL): 3.009.732

Yıllık Değer Artışı (%): 60,56

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 40

ANKARA

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.962

Ortalama Konut Fiyatı (TL): 1.141.602

Yıllık Değer Artışı (%): 62,11

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 24

MUĞLA

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 11.007

Ortalama Konut Fiyatı (TL): 1.959.246

Yıllık Değer Artışı (%): 63,53

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 35

AYDIN

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 5.623

Ortalama Konut Fiyatı (TL): 1.034.632

Yıllık Değer Artışı (%): 63,65

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 33

ANTALYA

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 5.910

Ortalama Konut Fiyatı (TL): 1.347.480

Yıllık Değer Artışı (%): 70,71

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 32

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Bu illerde ev alanlar yaşadı! Prim yüzde 70'i aştı: İstanbul'u bile geçtiler
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