Bu illerde ev alanlar yaşadı! Prim yüzde 70'i aştı: İstanbul'u bile geçtiler

EN AZ ARTIŞ BURSA'DA

Bursa'da ortalama metrekare satış fiyatı 3 bin 717 TL olarak açıklandı. Fiyatlar ise 695 bin 79 TL'den başlıyor.

Geri dönüş süresinin 30 yıl olduğu Bursa'da yıllık değer artışı ise yüzde 34,04 olarak belirlendi. İşte yıllık değer artışı en azdan en fazlaya liste...